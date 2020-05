Un curt contra els estereotips de gènere

El cinema i el món de l'audiovisual en general són eines fantàstiques per visibilitzar situacions i realitats que demanen un canvi de mentalitat. En aquest sentit, és una alenada d'aire fresc Cua de sirena, un curtmetratge d'animació fet amb la tècnica de l'stop-motion que trenca amb el binarisme de gènere, i que està produït per l'entitat Actuavallès.

Cua de sirena

El curt està basat en el conte Cua de sirena, d'Alba Barbé-Serra, Sara Carro Ibarra i Joan Turu (Ed. Bellaterra, 2016), que explica com la colla de l’escola se’n va a passar uns dies a la platja i el Roc està molt content. La primera nit faran una festa de disfresses i el Roc descobrirà que la seva tria és objecte de les rialles i les burles de les seves companyes. Per què? Perquè ha triat ser una sirena. En l’escapada per gestionar la seva tristesa, el Roc es queda adormit i acaba coneixent unes sirenes amb qui es vol quedar a viure, però fer-ho li suposarà, també, renunciar a ser una persona humana. Un relat molt delicat i excepcional sobre com aboquem les criatures a un binarisme de gènere excloent i ple de renúncies.

Ara el curt recupera la història del Roc, en un film de 8 minuts que ha suposat un any de producció i que ofereix una història sobre la diversitat i la no discriminació. Un curtmetratge que pretén sensibilitzar en relació amb els estereotips de gènere i la diversitat, així com f omentar el lliure desenvolupament de la identitat i de l'expressió del gènere dels infants i joves per a una protecció efectiva de la igualtat de tracte i oportunitats.