De colònies? De vacances!

El curs escolar es va acabar fa uns dies però són molts els nens i nenes que encara no senten que estiguin de vacances. El fet d’haver seguit l'últim trimestre del curs a casa i aquesta cloenda virtual que han viscut i que no els ha permès fer un comiat com cal, fa que la sensació per a ells sigui gairebé de continuïtat de les rutines que tenien a casa, amb excepció d’un temps variable de connexions amb l’escola.

Aquests mesos anòmals des de casa fan encara més necessari que altres anys que els nens, nenes i joves puguin sentir el significat de les vacances: canviar de rutines, provar noves experiències, conèixer noves persones, divertir-se com mai, dedicar més temps a les aficions…

Les colònies d’estiu són les autèntiques vacances de nens, nenes i joves i, en molts casos, són ells mateixos els que ho demanen als seus pares quan ja han viscut l’experiència en estius previs. Des d'Eix Estels, especialistes en colònies d’estiu des de fa més de 25 anys, apunten quines són les claus que fan dels campaments la millor opció de lleure de l’estiu.

Contacte amb la natura: els beneficis saludables d’estar en contacte amb la natura són prou coneguts, però aquest any ho seran especialment tenint en compte el llarg aïllament que han viscut a casa. És una oportunitat de caminar, córrer i escalar sense límits d’espai, observar boscos en el seu màxim esplendor, escoltar el cant de nous ocells… Per tot això, les cases de colònies d’Eix Estels se situen en entorns rurals i disposen de zones enjardinades i bosc propi, amb circuits d’aventura integrats en l’entorn, de manera que les colònies es desenvolupen en entorns segurs per minimitzar riscos de covid-19 mentre gaudeixen de la natura.

les cases de colònies d’Eix Estels se situen en entorns rurals i disposen de zones enjardinades i bosc propi, amb circuits d’aventura integrats en l’entorn, de manera que les colònies es desenvolupen en entorns segurs per minimitzar riscos de covid-19 mentre gaudeixen de la natura. Reforçar competències: mentre es fan activitats lúdiques pròpies de les colònies d’estiu es pot aprofitar per reforçar competències com l’anglès ( amb o sense classes ), que ajudaran les criatures a recuperar part de les classes perdudes del curs, però també d’altres de transversals com les colònies de teatre per millorar l’expressió oral o les colònies de hip-hop per desenvolupar la concentració i el treball en equip.

Relacionar-se amb altres nens i nenes de la seva edat: les colònies faciliten conèixer noves persones, retrobar-se amb amistats de colònies anteriors o gaudir amb algun amic o amiga del lleure que no han pogut veure durant el confinament. En aquest aspecte, l’equip educatiu d’Eix Estels organitza els grups de convivència de forma mixta, amb edats similars i prioritzant el retrobament d’amistats ja creades, facilitant la creació i potenciació dels vincles d’amistat i pertinença a un grup tan importants en el creixement personal dels joves.

En aquest aspecte, l’equip educatiu d’Eix Estels organitza els grups de convivència de forma mixta, amb edats similars i prioritzant el retrobament d’amistats ja creades, facilitant la creació i potenciació dels vincles d’amistat i pertinença a un grup tan importants en el creixement personal dels joves. Autonomia i maduresa: les convivències en cases de colònies donen un paper rellevant a la persona en el seu creixement personal, ja que adquireix hàbits d’autonomia, sobretot en els més petits (hàbits d’higiene, cuidar les seves pertinences per no perdre res, rutines dels àpats, etc.), i maduresa en els participants de més edat, ja que afrontar reptes individuals i col·lectius generats per les colònies es converteix en un vector de creixement vivencial.

Nous referents educatius: durant les colònies, els monitors i monitores es converteixen en una nova figura important per a les criatures; es converteixen en els seus guies de lleure educatiu perquè continuïn aprenent a ser, fer, viure i conviure, en un context relaxat de vacances. Aquest vincle serà encara més accentuat aquest estiu donada la creació de grups de convivència de 10 participants. L’equip de monitoratge d’Eix Estels ha reforçat en el programa per a aquest estiu la creació d’espais per a la gestió d’emocions en els quals ajudar els infants a expresar, compartir i debatre temes del seu interès entre companys.

Cinc motius que justifiquen la necessitat d'oferir a la canalla aquesta oportunitat de viure noves experiències. Uns dies d'autèntiques vacances que infants i joves estan esperant des de fa mesos, especialment aquest any. Se les han ben guanyat!