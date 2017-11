150 anys de Sant Joan de Déu

Tot comença fa 150 anys, quan al carrer Muntaner de Barcelona es funda l’Hospital Sant Joan de Déu (SJD), el primer hospital infantil de l’estat espanyol. Aleshores tenen sis nens ingressats. En quatre anys el nombre de pacients hospitalitzats arriba a cinquanta, i atenen sobretot criatures amb tubercolosi i altres malformacions congènites de l’aparell locomotor. Aviat s’adonen que estar envoltats d’habitatges, fàbriques i tallers no ajuda al repòs dels nens i es traslladen, el 1881, a uns terrenys entre l’avinguda Diagonal i el carrer Déu i Mata. Ja tenen 105 pacients. Unes xifres lluny de les més de 120.000 urgències, 25.000 ingressos i 200.000 visites que atén avui l’hospital (dades del 2016).

VOCACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA

SJD és una institució privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic. És membre de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, que gestiona més de 300 centres assistencials en 50 països de tot el món. És un hospital dedicat a l’atenció integral de dones, nens i adolescents, i és un dels centres pediàtrics més importants d’Europa. Un referent en atenció pediàtrica dins i fora de Catalunya, fruit de l’evolució que ha fet cap a l’alta especialització. Antoni Arias, director d’Atenció Internacional de SJD, considera que hi contribueixen especialment la col·laboració que s’estableix amb l’Hospital Clínic de Barcelona (1990) compartint sinergies; la progressiva especialització professional, i que, a partir del 2003, amb el primer pla estratègic, es fa una aposta decidida perquè així sigui. “Veiem que especialitzar-nos en nens i joves ens pot garantir una millor supervivència com a centre pediàtric en el futur. Som un referent a escala internacional sobretot pel prestigi que han assolit els equips mèdics. A més, a partir del 2012-13 es dibuixa una estratègia més proactiva per difondre els serveis d’alta especialització que podem oferir a l’estranger, amb l’objectiu d’ajudar a la progressiva sostenibilitat de l’hospital, tenint en compte els costos enormes que implica situar-se al capdavant de la innovació, amb tecnologia i nous tractaments”, explica Arias. Reconeix que haver obtingut unes quantes acreditacions de la Unió Europea com a hospital referent de les Xarxes Europees de Referència (ERN) ajuda a potenciar l’intercanvi de coneixement amb col·legues d’altres hospitals europeus capdavanters.

L’excel·lència de SJD atrau talent. Com a hospital universitari vinculat a la Universitat de Barcelona, contribueix a formar professionals sanitaris en pediatria i àrees específiques, i ofereix places perquè metges, infermers, químics, biòlegs i farmacèutics hi facin la residència. Daniel Penela és resident de pediatria de segon any a SJD. Quan acabi la carrera té clar que vol fer pediatria: “Coneixia l’hospital, hi havia fet pràctiques i havia vingut a les portes obertes. Em va agradar l’ambient, i ara com a resident és un dels aspectes que més valoro. Estic convençut que aquest bon ambient acaba repercutint en el dia a dia de l’hospital”, argumenta Penela.

HOSPITALITAT I SOLIDARITAT

Des de l’hospital asseguren que combinen l’última tecnologia amb una assistència personalitzada basada en els seus valors d’hospitalitat i de solidaritat. La Mariona, que hi ha tingut les seves dues filles hospitalitzades, ho confirma: “El tracte és excel·lent. Cuiden els pacients, estan atesos en tot moment, i als pares també ens tenen en compte. Et tranquil·litzen, tenen molta psicologia”, comenta. La primera vegada que la Mariona va entrar en contacte amb l’hospital va ser perquè hi van ingressar la seva filla gran després que se la trobessin surant a la piscina. “Quan em van trucar ja anava en ambulància i em van dir que anés cap a urgències. La Marta només tenia 2 anys i 4 mesos. Tenim un record espectacular de tots els professionals, de la metge que em va explicar què li havia passat, com la distreien per posar-li la via, els voluntaris que s’oferien per quedar-se amb ella si necessitava sortir una estona, el personal de planta… Actuen de pressa i amb professionalitat, t’expliquen què fan, el perquè i què suposa per a la nena”, recorda la mare.

Mes informació Dades 2016 Professionals: 1.702 Voluntaris: 508 Llits: 314 Llits d’hospital de dia: 48 Sales de parts: 6 Consultoris: 161 Activitat Altes: 25.312 Hospitalització: 18.450 Cirurgia major ambulatòria: 6.862 Consultes externes: 238.065 Hospital de dia (sessions): 16.379 Urgències: 121.957 Intervencions quirúrgiques: 13.982 Parts: 3.288

Faros és el portal de la salut per a les famílies de SJD. La guia de salut i benestar és el canal en format web que promou la salut i la prevenció de malalties. Hi trobem informació actualitzada diàriament, des de l’embaràs fins a l’adolescència. Arian Tarbal, responsable de la promoció de salut de SJD, explica que la plataforma digital, que funciona des de finals del 2008, es dirigeix principalment a mares i pares: “Tot i que hi estem incorporant un nou públic, mestres i pedagogs, que ens demanen més presència per poder detectar comportaments o senyals d’alerta que poden donar-se a les escoles, com ara el bullying, trastorns en la conducta alimentària i autolesions. Altres perfils habituals són professionals de la salut que prescriuen als pacients continguts de Faros. Posem damunt la taula possibles problemes, solucions i consells per evitar-ho”, comenta Tarbal.

GUIA DE SALUT I BENESTAR

La web té dos grans blocs d’informació. Un és dedicat al coneixement, amb articles basats en estudis o evidències científiques, fent entenedor el llenguatge tècnic, en format article, vídeo, infografia o entrevista. I l’altre, que és Faros Família, conté recursos més lúdics com ressenyes de contes, receptes, videojocs i aplicacions, que poden afavorir el benestar i la salut de les criatures, i indicant per què els recomanen. Anualment també publiquen els Informes Faros, d’accés gratuït, sobre temes que interessen a pares i educadors. El pròxim, que es presenta el 14 de març del 2018, tracta de l’esport amb un enfocament de gènere, fent-se ressò de les causes i conseqüències que fan que les nenes abandonin la pràctica de l’esport abans que els nens, i quines disciplines poden practicar perquè triguin més a deixar-les. Per a l’informe del 2018 la proposta que pren més força és com podem alimentar el cervell dels nens perquè tinguin una vida més plena, des d’un punt de vista fisiològic (alimentació i esport) i emocional (sentiments, valors i educació). A més, l’últim dijous de cada mes Faros organitza xerrades presencials dirigides a pares i mares sobre temes de salut i benestar que els interessen.