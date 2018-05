Rècord de participació a l'Esplaiada 2018

Esplais Catalans - Esplac, l’associació d’esplais laics i progressistes de Catalunya, organitza des d'avui i fins diumenge a Martorell l’Esplaiada, la trobada general dels esplais que se celebra cada 3 anys. Enguany assoleix un rècord de participació històric: més de 2.700 persones, 1.900 infants i joves i 600 monitors i monitores de 51 esplais.

Sota el lema “Obrim els ulls, obrim les portes”, el fil central de l’Esplaiada serà la reivindicació de la inclusió i la diversitata la nostra societat, i com els esplais volen esdevenir espais diversos, de la mateixa manera que ha de ser-ho el món en què vivim.

El programa de l’Esplaiada inclou activitats de coneixença, dinàmiques per grups d’edat i un gran acte reivindicatiu. Diumenge, infants i joves faran diverses rues reivindicatives que confluiran a la plaça de les Cultures de Martorell, on es llegirà un manifest elaborat per ells mateixos. Tot seguit, actuarà el grup d’animació infantil Ail’as, autor de la cançó de l’Esplaiada 'Som capaces de tot'. També es farà un acte institucional amb representants de l’Ajuntament de Martorell i de la Generalitat de Catalunya.

L’Esplaiada serà el punt àlgid d’un procés participatiu d’infants i joves que es va iniciar als esplais a l’inici del curs. És en aquest procés on infants i monitors/es han dissenyat i creat –a través de propostes, jocs, dinàmiques i assemblees– les activitats que es faran en aquest esdeveniment.

Què és l'Esplaiada?

L’Esplaiada és la trobada general de tots els esplais d’Esplac. És el moment on es troben totes aquelles persones que formen part d’Esplac: infants, joves, monitors i monitores, dirigents de l’associació, tècnics i tècniques, col·laboradores i persones que comparteixen amb ells projectes i treballs. També conviden persones d’altres entitats afins a Esplais Catalans i exmembres de l’associació. A més, alguns dels espais del cap de setmana s'obriran a la participació de la ciutadania de Martorell.

L’Esplaiada se celebra cada tres anys en una població diferent de Catalunya. Aquesta trobada permet, d'una banda, que es reuneixin tots els infants, joves i monitors de l’associació, facilitant l’intercanvi, sempre enriquidor, i l’enfortiment del vincle entre els diferents esplais que formen part d’Esplac; d’altra banda, és una oportunitat per donar-se a conèixer a la societat, fent sentir la seva veu, situant l’infant al centre de les accions educatives de l’esplai i defensant els seus drets.

Tres grans reptes

Amb més de 35 anys d’història, Esplais Catalans - Esplac, és una associació d’esplais que treballen des del voluntariat per la transformació social d’acord amb els drets dels infants mitjançant l’educació popular. L’enfortiment i la participació dels esplais, infants i joves és la seva raó de ser.

Per fer-ho, Esplais Catalans potencia l’esplai laic, voluntari i associatiu, treballant en xarxa, donant la millor atenció personalitzada i creant discursos compartits entre tota l’associació.

Els valors de l'Esplac són: associacionisme, feminisme(s), internacionalisme, laïcitat i voluntariat

Volen ser un moviment participatiu, crític, fort, cohesionat i arrelat al territori, amb un projecte en revisió constant. En aquest sentit, es marquen tres grans reptes: