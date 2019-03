Nins a terra!

Cada dia apareixen juguetes per entretenir els nadons, cada vegada des de més petits i amb més estímuls, però pot ser que no sempre siguin beneficioses. És molt important tenir en compte una de les coses més significatives per als petits, i és que igual que segurament hi vàrem estar nosaltres, els nadons necessiten estar en terra!

Repassarem alguns beneficis que ofereix aquesta ‘etapa a terra’ i algunes juguetes que podrien arribar a ser perjudicials si no en feim un bon ús.

La llibertat de moviment que un bebè experimenta en terra és essencial per al desenvolupament psicomotriu, és necessari que tingui l’oportunitat de tenir un espai ampli i segur on poder sentir i aprendre nous moviments, girar-se, arrossegar-se, gatejar, agafar, sentir textures, observar, etc. Alguns accessoris moderns són una eina útil per als pares, però hem de tenir en compte que els cotxets, balancins, cadiretes, etc. no haurien de reemplaçar el terra com a lloc primordial per al joc. L’ús d’hamaquetes, per exemple, pot ser útil si no es pot oferir un espai adequat i segur per promoure el moviment lliure, però hem d’evitar-les temps prolongats per dos motius:

Els bebès que passen molt de temps asseguts o tombats en aquests seients poden tenir més dificultats en el desenvolupament psicomotriu ja que haurà disminuït la quantitat d’experiències obtingudes durant el moviment lliure perquè no pot experimentar i explorar l’entorn en una cadira.

Per un altra banda, existeix el risc d'aparició de deformacions cranials, conegudes com a plagiocefàlia posicional. És important afavorir els canvis de posició i direcció dels estímuls.

També és important canviar les posicions durant el joc, el decúbit supí (posició de cap avall) és una postura que els durà molts de beneficis. Fins i tot des de molt petits podem començar a afavorir aquesta posició. Existeix un mètode anomenat Tummy-Time que consisteix a col·locar el bebè cap per avall un petit període de temps al dia mentre està despert i podem dedicar-li una supervisió o jugar amb ell. Pot ser a terra, sobre una manta o matalàs o bé damunt el nostre ventre o pit si té poc control cefàlic. És important que el nadó gaudeixi d’aquest temps, per això l’estimularem amb coses que li puguin agradar com carícies a l’esquena, música, juguetes amb sons o color. En casos de dificultats per tolerar aquesta posició, existeixen trucs per facilitar-la com col·locar un estímul o suport com una tovallola enrotllada davall el seu pit per reduir l’exigència muscular de la posició o col·locar-lo damunt el nostre avantbraç i ajustar la posició a la verticalitat que toleri. Dur a terme aquesta pràctica fomenta el desenvolupament de la mobilitat del cap i el coll i el reforçament dels músculs. Aquesta pràctica es pot començar a una edat molt primerenca, de manera progressiva i sempre segons la tolerància. L’inici serà gradual, ja que alguns nadons mostren incomoditat en la posició perquè el seu camp visual disminueix i l’energia necessària per mantenir la posició és major, però amb la pràctica i afavorint un entorn agradable cada vegada els serà més fàcil estar cap per avall. En nins més grans, aquesta pràctica oferirà noves possibilitats de joc i el desenvolupament de la musculatura, així com els primers desplaçaments arrossegant-se, el pas a la posició quadrúpeda i el gateig. No tots els nins passen pel gateig, però no ens ha de preocupar sempre que tinguin un altra forma de desplaçament.

Cal posar-los drets?

Els nins podran posar-se drets de manera autònoma i mantenir la posició quan el seu cos hi estigui preparat. Quan neixen, a causa de la posició que tenen dins el ventre, tenen els malucs en una posició arquejada que amb el moviment, l’augment de força i la progressiva càrrega de pes s’anirà corregint. Perquè això no es corregeixi de manera natural és necessari fer cada cosa al seu moment. Si els ossos i els músculs no estan preparats per aguantar el seu pes, no hem de mantenir-los en aquesta posició de manera prolongada. És habitual trobar nins de pocs mesos als quals els agrada que els subjectin per estar drets ja que el seu camp de visió és més ampli, però hem d’evitar que la posició es mantingui.

És adequat el caminador?

Entenem que la bipedestació assistida per aquestes juguetes tampoc no és bona pels següents motius:

Els ossos no estan preparats per mantenir la càrrega del propi pes, per aquest motiu l’alineació dels malucs encara no serà la correcta.

El manteniment d'aquestes posicions pot causar malformacions anatòmiques permanents.

En el cas dels caminadors, a més, s’ha evidenciat el risc que suposen de sofrir un traumatisme cranial, ja que els nins encara no tenen capacitat per controlar aquests moviments de manera segura, per això moltes vegades es mouen sense control i es copegen. En molts països el seu ús està prohibit.

El desenvolupament del nin requereix vivències i experiències perquè sigui òptim i complet, cada nova habilitat necessita pràctica per adquirir les eines necessàries per dur-la a terme i aquest aprenentatge s’aconsegueix mitjançant el moviment, el joc i mitjançant les errades, els desequilibris i moltes caigudes.

Els pares que ofereixen als fills l’ocasió de descobrir el seu entorn els permeten que creixin amb l’oportunitat d’aprendre a través de l’experiència, que és una peça clau per al desenvolupament del cervell.

Marta Font Mulet és fisioterapeuta pediàtrica de Creix