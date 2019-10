Neix Catosfera Nins

L’onzena edició de la Catosfera, el cicle de debats en profunditat sobre les novetats tecnològiques i del món d’internet i la comunicació a Catalunya, presenta una novetat, la Catosfera Nins. Un programa d’activitats gratuïtes per a públic familiar que pretén acostar les noves tecnologies i el seu bon ús a tots els membres de la família.

La jornada, que demana inscripció prèvia per a algunes de les activitats gratuïtes que ofereix, tindrà lloc el dissabte 19 d’octubre al matí a la plaça Salvador Espriu de Girona, en el marc de la Catosfera. Adreçada a infants i joves d’entre 6 i 16 anys però també als seus pares i mares o familiars, la Catosfera Nins proposa un matí d’activitats per motivar el pensament tecnològic, l’esperit innovador i la creativitat.

Taller de robòtica amb peces Lego: els participants podran descobrir el funcionament dels robots i els sensors a través de la resolució d’un repte que els proposa el taller. A través d’aquesta activitat, els nens i nenes aprendran i es familiaritzaran amb la robòtica i la programació. La proposta, organitzada per Robotix, ofereix dos sessions: una per a nens d’entre 6 i 11 anys a les 11.45 h i una per a nens d’entre 12 i 16 anys a les 13 h. El taller té una durada de 50 minuts i és necessari fer una inscripció prèvia aquí.

Taller de programació 'La ciutat impossible': proposta per recrear una ciutat on, en forma de joc, es produiran diferents situacions que caldrà resoldre mitjançant la programació de robots i sensors. L'objectiu dins del joc és fer arribar al màxim nivell tots els indicadors que estan representats en un panell interactiu (salut, convivència, felicitat, sostenibilitat) cooperant entre tots els participants. Organitzada per Colectic, l’activitat té una durada de 20 minuts i no requereix inscripció prèvia. Poden participar-hi nens i nenes a partir dels 8 anys.

Taller de webs exprés: els participants podran crear in situ un lloc web real, de manera individual o en equips de 2 o 3 participants, aprenent a fer servir gestors de continguts. A l'acabar l’activitat, els participants compartiran les seves propostes i es determinarà l’equip guanyador: el que hagi creat el millor web tant pel que fa a aspectes tècnics com a disseny o contingut. La proposta, organitzada per la Fundació.cat, s’adreça a adolescents d’entre 12 i 16 anys i ofereix dues sessions: una a les 11.45 h i una altra a les 13 h, totes dues de 50 minuts de durada.

Taller de ciberseguretat 'Salva Vilabot d’un ciberatac!': es tracta d’una proposta perquè els participants coneguin els riscos de la xarxa i aprenguin a combatre’ls, mitjançant un videojoc. Amb l’ajuda dels robots Aio, Buntu, Java i Linus, els participants aprendran a protegir la seva privacitat, a aplicar bones pràctiques de civisme digital, a gestionar les seves contrasenyes i a fer servir eines preventives. La proposta, organitzada per Internet Segura (CESICAT), té una durada de 20 minuts, va adreçada a infants i adolescents d’entre 7 i 16 anys i no requereix inscripció prèvia.