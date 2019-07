Jugar a l'aire lliure preserva la bona visió

Durant la celebració de la Copa COVAP, una iniciativa esportiva i educativa infantil promoguda per la Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches (COVAP), i l'Hospital Universitari Reina Sofia (HURS) de Còrdova, es va posar de manifest que l'exercici físic regular en espais oberts, a més de millorar la coordinació motora i l'esperit de treball en equip, ajuda a evitar el desenvolupament de la miopia.

Així ho afirma també un estudi recent elaborat per la Universitat de Santa Barbara dels Estats Units, en què es conclou que l'esport té beneficis positius per a la visió perquè prevé l'aparició de malalties greus de la retina gràcies a la millora de la circulació.

La Copa COVAP va posar especial èmfasi en aquesta temàtica durant la celebració a Huelva arran de la previsió que a Espanya el percentatge de miops arribi al 33% el 2020. A més, un altre aspecte que va posar en relleu aquesta iniciativa és que els problemes de refracció en la infància (miopia, hipermetropia i astigmatisme) tenen conseqüències per a la pràctica esportiva, a causa de la mala agudesa visual, els defectes de la visió binocular i la falta de coordinació. Això dificulta la integració visual motora de l'infant i la coordinació amb les diferents parts del cos, i comporta que ensopegui i caigui amb facilitat, o que tingui falta de destresa o dificultats per colpejar o recollir una pilota. En aquest sentit, davant de qualsevol signe d'alerta que es detecti en el nen s'haurà d'acudir al pediatre que, en cas necessari, el derivarà a l'oftalmòleg.

Es calcula que a Espanya, l'any 2020, un 33% de la població serà miop

Segons Encarnació Ibarra, directora de la Unitat d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Reina Sofia, "perquè el seu sistema visual es desenvolupi satisfactòriament els menors haurien de passar tres hores al dia realitzant activitats a l'aire lliure, perquè l'augment d'hores en espais d'interior, sense rebre llum solar, està fent que les taxes de deficiències visuals, com la miopia, augmentin dràsticament".

L'augment d'hores que passa la canalla en espais interiors està fent que les taxes de deficiències visuals, com la miopia, augmentin dràsticament

Un altre aspecte important que cal tenir en compte és que una gran part dels incidents que afecten els ulls es produeixen en l'àmbit esportiu, i el percentatge és més gran en el cas dels nens. Aquestes lesions oculars poden afectar l'òrbita, les parpelles, el segment anterior (còrnia i cristal·lí) i fins i tot al posterior (retina), per la qual cosa es recomana partir d'un bon estat físic i visual, utilitzar el material adequat per fer esport i dotar-se d'una correcta protecció ocular amb ulleres esportives especials per evitar contusions, cops de pilota o el trencament de les ulleres o vidres.

La responsable de comunicació de COVAP, Sonia García, va matisar: "Davant el preocupant increment dels problemes visuals a Espanya, des de la Copa COVAP hem volgut posar en valor els beneficis que té l'esport i l'activitat física a l'aire lliure a l'hora de disminuir el risc de patir trastorns visuals i contribuir així a fomentar hàbits de vida saludables, un tema que vam completar amb xerrades sobre alimentació adreçades als pares perquè optin per una dieta sana i equilibrada per als fills".

La miopia, afecció recurrent

Actualment el 47% dels joves europeus són miops, mentre que una quarta part de la població mundial pateix aquest trastorn de refracció, una xifra que es podria elevar a un terç els pròxims anys, i al 50% el 2050, segons l'oftalmòloga Encarnació Ibarra. En paraules de l'experta, "encara que la miopia té un component genètic sobre el qual no es pot actuar, sí que hi ha factors ambientals en què es pot intervenir".

Un d'aquests és l'excessiva demanda acomodativa que es produeix en la visió de prop. "La meitat dels joves utilitzen el mòbil entre 4 i 8 hores diàries i no descansen ni porten a terme una bona higiene visual", adverteix Ibarra. Per això recomana utilitzar dispositius mòbils, tauletes i ordinadors a una distància mínima de 60 cm i fer descansos relaxant la visió cada 20 minuts.