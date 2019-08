Emergència al Iemen

El Projecte de Transferències en Efectiu d’Emergència va començar l’agost de 2017 per proporcionar ajuda a 1,5 milions de famílies vulnerables. Aquestes ajudes en efectiu suposen un salvavides per a famílies la situació de les quals s’ha vist agreujada pel conflicte, que ha devastat el país i ha empitjorat la situació econòmica. Aquest tipus d’ajuda permet a les famílies més pobres cobrir les seves necessitats bàsiques d’aliment, sanitat, nutrició i educació, entre d’altres. Els pagaments es fan cada tres mesos i, de mitjana, una família rep uns 30 dòlars en rial iemenita, amb els quals poden afrontar el més urgent.

“Amb els doblers que rep gràcies a aquest projecte compr blat, sucre, oli i altres aliments. Encara que la quantitat no és molt alta, cobreix les despeses per viure i menjar. Esperam aquesta ajuda amb la mateixa ansietat amb la qual esperam el dinar o el sopar”, diu Fatima Hussain Al-Tayari, una dona vídua de 55 anys, mare de cinc fills, que viu als afores de Sanà, la capital iemenita.

El projecte el finança el Banc Mundial, a través de l’Associació Internacional de Desenvolupament i del fons del Departament de Desenvolupament Internacional del Regne Unit (procedent d’un fons de multidonants del Banc Mundial), i està cofinançat per l’Oficina d’Assumptes del Pròxim Orient del Departament d’Estat dels Estats Units.

La majoria de famílies del Iemen han esgotat els recursos econòmics. Moltes s’han vist obligades a recórrer a altres mitjans per sobreviure, com el matrimoni primerenc o el treball infantil. Molts infants estan combatent en una guerra que no han provocat ells. L’ajuda d’emergència en efectiu ajuda les famílies a continuar vives, però les necessitats són enormes i s’hi ha de fer molt més.

Per mitigar el sofriment dels nins, la guerra ha d’acabar. Cal permetre la recuperació i la tornada a la vida normal. Mentrestant, la comunitat internacional hauria de continuar proporcionant els recursos necessaris per respondre a les necessitats urgents dels infants en tots els àmbits.