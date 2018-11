Aprenentatges que poden salvar una vida

Els professionals de la Corporació deSalut del Maresme i la Selva hauran format des del 2015 un total de 1.700 infants blanencs, d’entre 6 i 9 anys, en maniobres dereanimació cardiopulmonar (RCP) amb el Programa RCP a l’Escola, desenvolupat per l’Associació RCP a l’Escola. Una iniciativa pioneraa Catalunya, i també a Espanya, ja que és el mateix personal sanitari –metges, infermers i tècnics– del servei d’emergències els qui imparteixen aquesta formació continuada i progressiva,i que s’ajusta a les recomanacions dels organismes internacionals que regeixen l’RCP. El joc és la principal eina pedagògica que utilitzen els professionals i enriqueixen l’aprenentatge amb la seva pròpia experiència professional.

La iniciativa busca ensenyar als infants com actuarde forma efectiva durant els primers 5 minuts d’una aturada cardíaca minuts

El principal objectiu de la iniciativa és ensenyar als infants a actuar de forma efectiva davant d’una situació de risc vital, especialment en el cas d’una aturada cardíaca. Els primers 5 minuts són decisius per a la supervivència de la personaafectada. Cada any moren a l’estat espanyol 30.000 persones de mort sobtada, xifra que representa aproximadament una persona cada 20 minuts. Precisament, el programa busca augmentar la taxa de supervivència a partir de formar als infants com una inversió de futur, i per tant, quan arribin a l’edat adulta tinguin els coneixements i la confiança suficient per intervenir en cas de necessitat.