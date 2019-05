Les finances poden ser un joc

Casella a casella, els jugadors aprendran conceptes bàsics relacionats amb les despeses quotidianes d’una família que els portaran a reflexionar sobre el valor dels diners i la importància de no deixar-se emportar per l’atzar o els capricis. “Atès que els nostres recursos són limitats, cal qüestionar-nos des de ben petits qualsevol decisió que pugui posar en risc el nostre benestar", detallen els seus impulsors.

Els jugadors faran front a diverses factures comunes a la majoria de les llars havent d’assumir la responsabilitat de cobrir tots els seus pagaments amb els recursos dels quals es disposa. A Finnelis s’intenta simular la vida real, en què només depèn de cadascú tenir un consum responsable i raonat. “Volem que hi apareguin conceptes de consum responsable i conscienciació social, per tal de despertar l’esperit crític dels infants i ajudar-los a comprendre la importància d’administrar amb seny els seus diners”, explica el soci de Kidnelis, Josep Hilari.

“Volem que hi apareguin conceptes de consum responsable i conscienciació social, per tal de despertar l’esperit crític dels infants" Josep Hilari - Soci de Kidnelis

L’autora del joc i el prologuista destaquen que “la clau és desenvolupar l’esperit crític dels infants per tal que siguin consumidors del futur responsables, capaços de fer una gestió acurada dels seus recursos”.

Un disseny cuidat

L’il·lustrador Christian Inaraja -professor de l’Escola Illa de Sabadell i autor de molts contes i llibres il·lustrats-

serà encarregat d’il·lustrar les fitxes i la capsa i l’equip de Cactus Seny Gràfic de Sabadell es farà càrrec del disseny d’aquest innovador joc de taula. A més, Finnelis, com tots els jocs de Kidnelis, compta amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell i tindrà el segell de qualitat pedagògica de la plataforma educativa Edbuilding, de Sant Cugat del Vallès, dedicada a la innovació educativa, una marca que s'està introduint en tots els productes Kidnelis.

El manipulat final anirà a càrrec dels centres d’ocupació Xalest i Cipo de Sabadell, dedicats a la integració laboral i social de persones amb discapacitats psíquiques. Per tant, Finnelis, com la resta de jocs educatius de Kidnelis, és un producte elaborat amb responsabilitat social i de kilòmetre zero, i elaborat íntegrament al Vallès Occidental.