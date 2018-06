Alerta al Níger

Cada vegada hi ha més nins migrants que són expulsats al Níger a mesura que els països d’Europa i el nord d’Àfrica intenten reduir la migració irregular. Unicef adverteix que els mecanismes transfronterers actuals són insuficients per protegir aquests nins dels riscos als quals s’enfronten: tràfic, violència, abús, explotació i detenció.

Des del novembre de l’any passat, més de 8.000 africans occidentals, inclosos 2.000 nins, han estat expulsats d’Algèria i enviats al Níger. Mentrestant, 900 refugiats i sol·licitants d’asil registrats –provinents de països de l’est d’Àfrica–, han estat traslladats al Níger des de Líbia per dur a terme el procés que determinarà quin és la millor solució per a cada nin. Al mateix temps, continuen els fluxos migratoris cap al Níger.

A l’abril va haver-hi un augment del 14% –respecte del mes anterior– del nombre de persones que transitaven pel Níger: una taxa de gairebé 500 cada dia. Un terç d’aquestes persones són nins, la majoria dels quals estan exhausts i exposats a la violència, o no tenen suficient suport i protecció. És probable que la xifra real sigui major, ja que molts nins passen desapercebuts o s’oculten.

UNICEF demana millorar la cooperació transfronterera entre els països per garantir la protecció dels nins en trànsit

Amb les negociacions governamentals dels pactes globals sobre migrants i refugiats actualment en curs, Unicef demana mesures per mantenir segurs els nins. Això significa millorar la cooperació transfronterera entre els països per garantir la protecció dels nins en trànsit, aplicar polítiques de gestió de fronteres adequades a les seves necessitats i proporcionar-los accés a serveis essencials com ara refugi, protecció, educació i capacitació. També significa abordar urgentment les causes fonamentals de la migració infantil irregular, que inclouen la pobresa, la manca d’oportunitats d’educació o la violència.

Unicef està treballant per reunir les famílies separades, oferir als nins l’oportunitat de continuar aprenent i garantir que aquests infants es beneficiïn dels serveis socials bàsics. Juntament amb ACNUR i la OIM, UNICEF està treballant amb les autoritats del Níger per ajudar a reunir els nins amb les seves famílies i per donar-los suport en les avaluacions i aconseguir-ne el reassentament en tercers països, particularment en el cas dels d’Eritrea i Somàlia, que han estat evacuats de Líbia.