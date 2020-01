Trencar la bretxa tecnològica amb els avis

Més de 175.000 persones catalanes més grans de 65 anys afirmen que se senten soles, segons dades de Càritas Barcelona. Les persones grans en aquestes situacions són més propenses a trobar-se barreres físiques i emocionals que les fan sentir vulnerables i perdre l’autoconfiança. En aquest sentit, el suport emocional és clau. Encara que el 90% de les famílies consideren que la relació amb les persones grans que en formen part és propera o molt propera, el 61% tenen la sensació que els avis tendeixen a estar més aïllats. I una de les causes de l'aïllament de les persones grans és la transformació digital de la societat.

Així ho constata un estudi realitzat per la start-up Famileo en el qual han participat 200 famílies i en què el 50% de les famílies participants reconeixen que veuen els seus avis un cop per setmana. La resta ho fan cada mes (20%), cada trimestre (27%), un cop a l'any per Nadal (8%) o pràcticament mai (3%). Menys del 2% els veu cada dia.

El telèfon i les xarxes socials són les principals vies de comunicació per als membres de les famílies que han incorporat la comunicació digital en el seu dia a dia. No obstant això, encara existeix una generació que no les utilitza. Per a ells, Famileo ha creat una aplicació força interessant que converteix automàticament el xat familiar en revista impresa. D'aquesta manera, els més grans poden llegir els missatges, igual que la resta de la seva família, sense haver de canviar els seus hàbits ni els de la seva família.

Un 8% de les famílies reconeixen que només veuen els avis un cop l'any, i un 3% pràcticament mai

Converses en digital per a la família i impreses per als avis

Famileo és una aplicació que permet a cada membre de la família enviar missatges des del mòbil, la tablet o ordinador, des de l'aplicació o la pàgina web de Famileo, per compartir-los amb la resta de la família. Famileo ofereix a les famílies una xarxa privada virtual que garanteix la privacitat, confidencialitat i integritat de les dades i que està lliure de publicitat. Aquests missatges familiars es maqueten de manera automàtica i s'imprimeixen en paper, per convertir-se en una revista personalitzada que s'envia directament a l'avi per correu postal amb la periodicitat escollida.

Els missatges familiars es maqueten de manera automàtica i s'imprimeixen en paper, per convertir-se en una revista personalitzada que s'envia directament a l'avi





"Famileo connecta les generacions familiars sense que ningú hagi de renunciar a la seva manera habitual de comunicar-se. El nostre objectiu és unir les famílies amb els seus avis, per evitar el seu aïllament i que se sentin sols", explica Christian Marion, cofundador i CEO de Famileo a Espanya, amb seu a Barcelona. Més de 50.000 famílies europees ja estan abonades a Famileo, una aplicació que està disponible per a iOs i Android a Espanya des del setembre.