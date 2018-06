Temps de lleure amb la canalla

El lleure familiar són les estones de temps lliure i esbarjo que es tenen en família. No cal que siguin superactivitats organitzades ni planificades amb antelació, pot ser seure al sofà, passar-nos-ho bé junts fent-nos pessigolles o mirar a l’infinit en silenci. “Moments de connexió en família passant una bona estona, deixant de banda horaris i obligacions”, explica Carla Ribas Bosch, psicòloga infantil i juvenil al Gabinet Psicològic Mataró. Entén que el lleure familiar ha de tenir un caràcter lliure i desinteressat en el qual la prioritat és estar en família.

Passar temps en família és important per a la canalla i per als pares. Amalia Gordóvil Merino, doctora en psicologia, col·laboradora dels estudis de piscologia i ciències de l’educació de la UOC i psicòloga infantojuvenil i familiar al centre GRAT, recorda que l’autoestima es comença a construir des de la infantesa, a partir dels missatges que ens envien les persones significatives del nostre entorn, sobretot els pares. Assegura que aquest temps de lleure en família és un bon moment per passar-nos-ho bé, “en què enfortim missatges sobre el que ens agrada dels nostres fills i demostrem com són d’importants per a nosaltres”. “Dedicar-los el nostre temps és un dels millors regals que els podem fer”, comenta.

Cal trobar moments de connexió en família passant una bona estona, deixant de banda horaris i obligacions

L’Assun aprofita per estar tant com pot amb el seu fill Marc (5). Comparteix la custòdia amb el pare de la criatura i, sobretot des que es van separar, ara fa dos anys, diu que valora especialment les estones que passen junts: “Quan vivíem tots tres junts programàvem més el temps lliure i pensàvem en activitats que agradessin al petit -parc, titelles, ludoteques-, però ara prefereixo pautar-ho menys, ja tenim prou pautada la resta del temps”. Reconeix que passen més tardes jugant, veient una estona la televisió o parlant que abans. L’objectiu és no sentir-se limitats per activitats programades. “En una societat tan hiperestimulada com la nostra sembla que sempre hem d’estar fent alguna cosa -diu la doctora Gordóvil-. En canvi, també és lleure familiar estar amb la nostra família sense plans premeditats ni obligacions. Estar al sofà és lleure, i tots l’hauríem d’incorporar més sovint”, conclou.

EL MÉS RECOMANABLE?

Cada família és diferent, per tant, no hi ha fórmules màgiques; el que per a uns pot ser fantàstic pot resultar avorridíssim per a uns altres. “L’important és que siguin activitats amb les quals s‘ho passin bé i es diverteixin passant temps en família”, proposa Amalia Gordóvil Merino. La Mar (43) i el José Luis (51) tenen clar quin tipus de lleure és el que funciona més bé a la seva família. Tant a ells com als seus fills, el Pau (7) i el Jan (5), els agrada la natura, visitar museus, assolir algun repte i passar-s’ho bé. Tot i que això últim sembla evident, el pare ho puntualitza perquè busquen activitats que siguin integradores. “Si els nens no s’ho passen bé tenim un problema. Llavors és quan es queixen i, per més que als grans ens agradi el que estem fent, no podem disfrutar”, explica. Després hi ha altres activitats, com estar al parc, que no les conceben com a lleure en família, encara que per als nanos sí que és lleure. Entre setmana no planifiquen aquest lleure, però quan arriba el cap de setmana acostumen a tenir plans. “Fem una previsió i l’adaptem en funció de com hagi anat la setmana, de com ens llevem, canvis metereològics o imprevistos, si és que n’hi ha”, comenta el José Luis. I en aquesta previsió sol haver-hi temps per descansar i estar tranquil·lament a casa, jugant o sense fer res en concret, dedicant una estona de calma. “Potser no és dissabte o diumenge sencer, però intentem trobar aquests moments”, explica la Mar.

“L’important és que siguin activitats amb les quals s‘ho passin bé i es diverteixin passant temps en família” Amalia Gordóvil - doctora en psicologia

Per a Txus Morata, professora titular de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Rovira i Virgili, també és important que el lleure estigui acordat entre la família, que s’escolti els fills. Afegeix que s’ha de trobar un equilibri entre el lleure en família -escoltar música, sortir, viatges o activitats més planificades- i involucrar-se amb les entitats de l’entorn: “La família pot participar en activitats socioculturals o de lleure educatiu, d’àmbit més territorial, aprofitant l’oferta del barri, el poble o la ciutat, com esplais o agrupaments escoltes, en què els pares també poden participar”. A més, aquestes activitats ofereixen a la canalla una xarxa de relacions que són especialment importants quan arriben a l’adolescència.

TEMPS LLIURE VS. RUTINES

A vegades sembla difícil resistir-se a la ludoteca, el cinema, el festival, la gimcana, la ruta en bici, la visita guiada al museu o la menys guiada a la platja. ¿Com encaixem la infinitat d’oferta existent amb les rutines familiars habituals? És important mantenir rutines, perquè les criatures en necessiten, però els caps de setmana i les vacances són un bon moment per incorporar temps de lleure. La doctora Gordóvil assegura que amb una bona planificació es pot aconseguir. “Això sí, posem objectius realistes, perquè si no ens frustrarem i l’estrès que ens suposarà no ens deixarà gaudir del que estem fent. Recordem que no podem arribar a tot i, cosa que és més important: no cal”, argumenta.

És important mantenir rutines, perquè les criatures en necessiten, però els caps de setmana i les vacances són un bon moment per incorporar temps de lleure

Per tant, és preferible fer poques activitats i gaudir-ne que no pas voler fer-ne moltes i perdre’ns l’objectiu de passar-nos-ho bé amb els fills. Si sempre organitzem el lleure no ensenyem als més petits a parar, a avorrir-se i a haver-se de gestionar el temps.

VACANCES IDEALS?

S’acosten els gairebé tres mesos de vacances d’escola en els quals, després de casals, avis i combinacions logístiques variades, les famílies afortunades poden coincidir quatre setmanes. Què podem fer amb tant de temps lliure? L’Assun i el pare del Marc intenten que els dies que el nen està tant amb l’un com amb l’altre hi hagi temps per descansar, coincidir amb les respectives famílies -passant uns dies amb tiets i cosins- i fer alguna escapada per canviar d’aires. La mare encara no sap què faran aquest any, està mirant opcions per marxar uns dies a la muntanya. “Quan era més petit havíem agafat algun avió no gaire lluny i fèiem turisme de ciutat, però el nen s’avorria com una ostra”, reconeix.

Oriol Balmaña, director comercial de Travelkids, pare i viatger sempre que pot, té claríssim que no hi ha viatges ideals, depèn de cada família i dels seus interessos: “La canalla el que vol sobretot és jugar, per tant, funcionen els viatges que s’adapten a les seves necessitats. Pots dur-los a Roma i que es queixin perquè només veuen pedres o fer el turista per Nova York i que es cansin farts d’anar amunt i avall en metro. Les criatures s’adeqüen a tot, però els agraden més els viatges adaptats al llenguatge que entenen millor”. Explica que en el dia a dia les famílies tenen presents les necessitats dels nanos, si necessiten parar o dormir més, anar al parc, però sovint quan fan vacances se n’obliden.

Travelkids és un turoperadorpioner en els viatges en família. Totes les activitats que proposen es fan en família, i compten amb animadors professionals, a més dels guies locals. “Incorporem el viatge-conte; no es tracta només de vol, hotel i activitats, sinó que donem un sentit de continuïtat al viatge. Si fem una escapada a Roma podem crear jocs de pistes, i si anem a un entorn natural la proposta serà més activa: podem fer trekking, caminar sobre gel, muntar a cavall… Si només els oferim el paisatge s’avorreixen”, assegura.

Per al José Luis és important seguir fidel als eixos natura, cultura i diversió quan fan vacances, encara que la Mar potser pensa més a aprofitar el temps per descansar: “Estant, passejant, dinant… Amb un temps lliure menys programat”, diu la mare. Per a ell, si hi ha massa relax no aporta gaire res als nanos i s’avorreixen. Però coincideixen en el fet que els fills tenen interessos similars i no els costa posar-se d’acord a l’hora de triar el que faran. Tot i així, intenten, en la mesura del possible, dedicar-los temps per separat: “Ells ens ho demanen de tant en tant”. “Això no ho planifiquem, ho fem quan podem, encara que no sigui tant com ens agradaria”, expliquen. Les psicòlogues aconsellen que cada fill senti que té el seu espai. “Sabem que la logística no sempre ho permet, per tant, és recomanable incorporar-ho quan es pugui”, proposa la doctora Gordóvil. La teoria sembla fàcil, ara només cal posar-ho en pràctica.