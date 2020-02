Llums, càmera, aprendre!

En l’última dècada, l’Estat ha perdut un 15% de les sales de cinema i la xifra d’espectadors s’ha reduït en un 9,5%, malgrat que en els últims anys s’ha recuperat una mica després de tocar fons el 2013, segons dades de la Federació Espanyola d’Exhibidors Cinematogràfics (FECE). Diversos actors del sector estan fent esforços per recuperar el terreny perdut, i per aconseguir-ho saben que han d’entrar a les aules de les escoles, que és on hi ha els espectadors del futur.

Per exemple, destaquem el projecte Cinesa Schools, amb el qual aquestes sales de cinema han decidit obrir-se a les escoles i organitzar projeccions amb una proposta educativa al darrere. “Volíem canviar la sortida típica de l’escola anant a veure una pel·lícula al cine i li donem un valor afegit”, explica Elena Tardiu, responsable comercial de Cinesa a Catalunya. “Hem buscat filmografia específica per a les escoles i hem creat els dossiers didàctics perquè els mestres els puguin fer servir per treballar”, afegeix Gisela Cano, coordinadora pedagògica del projecte Cinesa Schools. Quan una escola es posa en contacte amb ells per anar a veure una pel·lícula en alguna de les 40 sales repartides per tot Espanya, “primer parlem amb els mestres i els preguntem quin tema volen treballar i entre tots escollim la millor pel·lícula”, comenta Cano. Actualment Cinesa Schools compta amb un catàleg de 270 pel·lícules. El preu és de 5,5 euros per nen, i inclou la pel·lícula i el material didàctic per treballar-la a classe, i per 6,5 euros s’hi pot afegir una visita a la cabina de projecció i al bar “per veure com es fan les crispetes, el que més agrada veure als nens d’infantil”, explica Tardiu.

Mentre Cinesa intenta atraure el públic més jove als cinemes, un altre projecte el que vol és portar el cinema a les aules per una doble via. Es tracta de FilmClub, una start-up sense ànim de lucre que vol promoure “l’alfabetització audiovisual i promoure el cinema com a valor educatiu”, en paraules del seu coordinador, Miquel Cerdà. Fan projeccions de cinema i de documentals a les escoles que ho demanen i hi porten els protagonistes in situ per comentar-los amb ells. Però també fan tallers de cinema, deixen material perquè les escoles puguin gravar els seus projectes i porten alumnes a veure una filmació per dins perquè puguin conèixer les diferents professions del cinema. FilmClub també treballa per convertir-se en un enllaç entre les escoles i les iniciatives relacionades amb el cinema que hi ha i que no saben com entrar a les aules.

Però un dels projectes més ambiciosos de FilmClub és la Filmpèdia, el Netflix de les escoles. Cerdà explica que han detectat que la gran majoria d’escoles -el 97%- fan projeccions de pel·lícules i no paguen els drets d’exhibició. Per això proposen que les escoles paguin una quota per poder tenir accés il·limitat al catàleg de la Filmpèdia, on trobaran pel·lícules i documentals i material didàctic associat. Actualment estan treballant per obrir una part de la plataforma perquè els docents els coneguin i hi accedeixin més fàcilment. Un dels problemes d’aquest tipus d’iniciatives és que poden fomentar la segregació, ja que les escoles privades i concertades tenen més recursos per accedir-hi que les públiques. “Sempre mirem d’ajustar-nos a cada necessitat per evitar aquesta segregació, ja que no tenim ànim de lucre, i tenim alguna subvenció pública que ens ajuda en aquest sentit”, diu Cerdà.

FilmClub va néixer el 2015 i des de llavors ja ha rebut diferents reconeixements, entre els quals el premi emprenedoria social de Barcelona Activa, el premi emprenedoria de la UOC i el premi a la millor start-up a l’ITworldEdu d’Eurecat.