‘Big Data’, el repte educatiu

El boom de les dades és aclaparador, el seu impacte està tan estès en cada àmbit de la societat i les seves possibilitats són encara tan exponencials que la necessitat d’educar per entendre la seva transcendència, per fer-ne un ús responsable i per entreveure’n les infinites possibilitats requereix una atenció urgent, com la que ja fa un any va motivar EduCaixa a posar en marxa el programa 'Big data, la intel·ligència de les dades', un programa educatiu perquè els joves desenvolupin una actitud crítica amb la tecnologia.

L’èxit recollit pel programa en la seva primera edició, el curs passat, corrobora la urgència formativa que tenen els joves a qui s’adreça: estudiants de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, generadors massius, i inconscients, de dades a cada minut. Un total de 682 centres es van registrar per desenvolupar el programa, que va mobilitzar més de 2.800 alumnes i 900 docents.

L'objectiu d'aquest programa educatiu és que els joves desenvolupin una actitud crítica amb la tecnologia

La possibilitat de triar entre tres itineraris d’intensitat diferent o d’implementar el programa complet permet que el professorat adopti diversos graus de compromís d’acord amb les seves possibilitats i les característiques del seu alumnat. A través d’infografies, vídeos, activitats en xarxa i una apli pròpia que connecta directament amb els hàbits digitals dels estudiants, el Programa Big Data aconsegueix estimular i mantenir l’interès dels alumnes i transmetre’ls ensenyaments clau per a la competència digital, per a la competència social i cívica, i també per a la competència emprenedora.

REPTES I INCENTIUS

A més, el programa 'Big data, la intel·ligència de les dades' d’EduCaixa inclou un incentiu afegit per als joves: la participació per equips en el Repte Big Data i en la Datató final per demostrar les competències adquirides amb un gran premi a l’horitzó. El curs passat, en la primera edició, el Repte Big Data va reunir 116 equips participants, que es van haver de convertir en periodistes de dades i van haver d’elaborar una notícia sobre l’impacte mediambiental i/o social dels dispositius electrònics al món.

L’ús que van fer de les dades per justificar l’enfocament de les seves informacions va ser clau en la decisió del comitè avaluador, que va seleccionar vuit dels equips i els va conduir a la competició final, la Datató, una apassionant trobada de tres dies en la qual els grups participants es van enfrontar a un repte d’envergadura: aportar solucions a un problema social real a partir del tractament de dades.

El programa inclou un repte per als alumnes: la Datató, una trobada per aportar solucions a un problema social real a partir del tractament de dades

Plantejat com un exercici d’intel·ligència col·lectiva i col·laborativa (competència clau en el futur que els espera) i com una oportunitat extraordinària de learning by doing, els vuit equips d’alumnes i professors, ajudats per diversos mentors, van haver d’afrontar el tancament del subministrament d’aigua a Ciutat del Cap a causa de la sequera, una situació extrema relacionada amb la smart citizenship i amb un dels objectius de desenvolupament sostenible. Amb els coneixements, les aptituds i la sensibilitat adquirida al llarg del curs respecte a la generació i l’aprofitament de dades massives, el repte de la Datató va estar a l’altura dels participants.

Hi va haver dos equips vencedors, un d’integrat per noies i l’altre per nois. El premi: un viatge de 10 dies a Silicon Valley per conèixer la cultura emprenedora de la vall californiana, la feina de gegants com Google i Netflix i l’ús que fan del big data, així com algunes de les universitats més prestigioses dels Estats Units.

TREBALL EN EQUIP

L’experiència va incloure la convivència i el treball diari (en tallers i activitats) amb els cinc equips guanyadors del Repte Emprèn, el concurs amb què EduCaixa acaba cada curs el seu programa educatiu 'Joves emprenedors'. L’aprenentatge mutu i les sinergies generades van fer l’experiència encara més enriquidora.

La professora Carmen Navarro, del Colegio Nazaret Oporto de Madrid, que va viatjar amb quatre alumnes guanyadores de la Datató d’EduCaixa, feia aquest balanç, no només del viatge a Silicon Valley sinó de tot el Programa Big Data: “Ara aquestes noies tenen clar que volen continuar la seva formació universitària pel camp de les dades. Per a mi això ja és un premi: veure que has estat capaç de despertar vocacions i que entenguin l’aplicació real dels coneixements; que s’hagin adonat que el coneixement transcendeix l’aula”.

Perquè comprendre, pensar de manera crítica i aprofitar l’univers de dades que sosté la nostra vida digital no és només competència digital; és la vida mateixa.