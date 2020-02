En marxa una nova edició de l'EMOcionaTOUR

Per què la neurociència és un tema clau en l’educació? Quines creences ens perjudiquen a l’hora d’educar? Quines evidències poden transformar i millorar els nostres mètodes? Eduquem des de la fortalesa i el coratge o des de la por i la sobreprotecció? Com podem comunicar-nos millor amb els adolescents? A través d’aquestes i altres preguntes, l’EMOcionaTOUR, un cicle de conferències gratuït impulsat per EduCaixa i La Granja, apropa l’educació emocional a tots els docents i professionals del món educatiu, amb més de 2.000 docents inscrits.

Un cicle de conferències ple d’emocions que pretén aconseguir un canvi de mirada dels mestres i professors assistents, una mirada des del cor i amb cor, per una educació més humana.

En aquesta tercera edició, l’EMOcionaTOUR compta amb la participació de professionals i experts de la talla d’Eva Bach, Jordi Amenós, Cristina Gutiérrez Lestón, Arantxa Ribot, David Bueno, Javier Cebreiros i Gemma Ventura.

La setmana passada es va celebrar la cita al CaixaForum de Barcelona (avui es fa a Tarragona), on Arantxa Ribot, pedagoga, doctora en educació i membre de l’equip d’EduCaixa, en el marc de la seva xerrada Evidències, mites i creences en educació, es va qüestionar sobre temes com si els deures funcionen o si és més efectiu la tutoria entre iguals o disminuir la ràtio. També va posar de manifest com les evidències ens diuen, per exemple, que repetir curs és una de les mesures més cares i, en segons quin alumnat, de les menys eficaces. També que l’avaluació i les evidències permeten prendre decisions fonamentades a l’aula en un moment de canvi i transformació educativa”

Per la seva banda, Cristina Gutiérrez, educadora emocional, escriptora i directora de La Granja, en la seva xerrada Créixer amb valentia, títol, per cert, del seu últim llibre, va afirmar que “crear ocasions per entrenar la valentia de manera intencionada i ben dissenyada hauria de ser un dels objectius del sistema educatiu, ja que la valentia és una de les claus educatives per millorar els resultats acadèmics i l’actitud a classe, però sobretot, per augmentar l’autoestima, l’assertivitat i les relacions sanes entre els alumnes”.

Eva Bach, formadora de formadors, col·laboradora del Criatures i escriptora, especialista en desenvolupament personal, comunicació i relacions interpersonals, en la seva conferència #EducarAdolescentsDAvui. Propostes en clau emocional per ser veritablement 'influencers', va assegurar que els docents contribueixen "a fer que les coses bones i boniques que han de passar a les vides dels nois i noies passin. Confiem en ells perquè confiïn en si mateixos. Estimem-los, escoltem-los, entenguem-los… Atenguem i entenguem les emocions. Adoptem formes de comunicació emocionalment ressonants, que els arribin al cor. Convertim-nos en referents atractius que encomanem alegria de viure i que exercim una influència positiva. Siguem far i port”.

Finalment, Jordi Amenós, terapeuta i formador en narrativa terapèutica i creativitat, durant la seva xerrada Històries i vulnerabilitat a l’aula, va afirmar: "El gran tresor que han buscat els herois i les heroïnes dels contes i els mites en les seves proeses és trobar la pròpia identitat davant dels enganys del món. Poder respondre a la pregunta: «Qui soc?». La invitació és portar aquesta reflexió a les aules per conèixer-nos millor i poder relacionar-nos d’una manera més viva entre nosaltres. Humanitzar les aules amb l’ajuda de les històries i descobrir que la porta del viatge heroic és el respecte de la pròpia vulnerabilitat. Dignificar la vulnerabilitat a l’aula és deixar de viure assegut i avaluat i obrir la porta de descompressió dels secrets. És la llavor de l’art, és l’oportunitat de poder ser qui vulguis ser”.

Més informació Per a més informació i inscripcions: https://barcelona.lagranja.top/ca/fundacio/emocionatour/



EduCaixa i La Granja organitzen aquest cicle de conferències a vuit ciutats: Sevilla, Palma, Barcelona, Madrid, Tarragona, Saragossa, Lleida i Girona. L’extraordinari èxit (llista d’espera a totes les sales) és una mostra clara de la necessitat urgent que els docents senten –i sovint pateixen– per proveir-se d’eines pràctiques i que funcionin davant el repte d’educar les noves generacions. Si us interessa, encara us podeu apuntar a la llista d’espera per l’EMOcionaTOUR de Lleida (6 de febrer) i Girona (12 de febrer).