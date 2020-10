Cada dia, un gest pel planeta

Més de 80.000 alumnes han rebut aquest curs l'Agenda EA del Medi Ambient i el Desenvolupament, un recurs d'educació ambiental per a l'ESO editat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, que arriba a la seva dinovena edició i aquest any els convida a mobilitzar-se en favor del planeta.

Les agendes són una crida a l'acció i un homenatge a les persones que han sortit al carrer per defensar el medi ambient. Són també una oportunitat per descobrir als joves que si fem sentir la nostra veu per una bona causa i ens coordinem amb altres persones passen coses increïbles. Cada cop són més les persones conscients dels problemes que amenacen el planeta i que es mobilitzen per diferents causes ambientals, com la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, l'esgotament dels recursos naturals o la contaminació dels ecosistemes. Així, l'agenda presenta diverses maneres d'actuar en favor del planeta –que també es poden trobar a la web de l'agenda escolar– i hi ha les activitats d'aquesta edició i també de cursos anteriors. L'agenda escolar també és present a les xarxes socials Facebook i Instagram.

L'agenda presenta diverses maneres d'actuar en favor del planeta

A part de l'agenda, la Xarxa de Ciutats i Pobles i la Diputació de Barcelona han editat també 7.700 exemplars dels calendaris del medi ambient, adreçats als centres d'educació primària. En total, 142 municipis comptaran aquest curs amb algun d'aquests recursos o amb tots dos.

Calendari escolar per conscienciar sobre els ODS

Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés ha creat un calendari escolar per conscienciar sobre els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) adaptat al context de la pandèmia.

Aquest any, la Fundació Pere Tarrés ha dedicat el seu calendari escolar a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015, amb l’objectiu d’estimular l’acció en cinc esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes per implementar l’Agenda 2030.

Amb la voluntat de millorar el nostre món, la Fundació Pere Tarrés se sent interpel·lada a comprometre’s en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Concretament, 676 activitats educatives i socials impulsades per la Fundació incideixen en aquests objectius. Totes elles, a més, estan adaptades al nou context de pandèmia, tenint en compte les necessitats i problemàtiques que s’han accentuat durant aquests mesos.

El calendari està ideat per ser més que una eina de planificació del curs escolar i convertir-se en un recurs pedagògic. Un equip de docents, formadors i pedagogs de la Fundació Pere Tarrés ha elaborat diferents fitxes formatives que proposen activitats vinculades amb els diversos ODS que formen part del calendari. Els materials estan dissenyats per ser útils per a la realització, desenvolupament i gestió de l’activitat educativa d’equips docents, educadors, monitors i monitors de centres d’esplais i famílies.

Un equip de docents, formadors i pedagogs ha elaborat diferents fitxes formatives que proposen activitats vinculades amb els diversos ODS

El calendari –que podeu descarregar aquí– dedica cadascun dels mesos de l’any a dotze dels disset ODS, tots ells emmarcats en la situació actual i triats curosament perquè els infants i adolescents puguin treballar els valors que transmeten aquests objectius. S'han organitzat d'aquesta manera: al setembre, vida sana i la promoció del benestar per a totes les edats; a l’octubre, fi de la pobresa; al novembre, educació i qualitat; al desembre, consum responsable; al gener; pau i justícia; al febrer, reducció de les desigualtats; al març, igualtat de gènere; a l’abril, ciutats sostenibles; al maig, fam zero; al juny, acció climàtica; al juliol, vida submarina, i a l’agost, vida terrestre.