Els beneficis d’una aula multisensorial

Els handicaps dels infants amb pluridiscapacitat pel que fa a l’aprenentatge i autonomia, o en funcions com la comunicativa i la social, són clars, però ara, gràcies a la feina de centres com el de l’escola bressol Ca n’Aimeric (Castelldefels) i Delta Cooperativa, la seva inclusió en un entorn educatiu normalitzat i els beneficis que se’n deriven són cada cop més palpables. L’any 2012 Delta posava en marxa La Saleta, una aula d’atenció especialitzada per a infants amb pluridiscapacitat. Un espai, en paraules d’Eva Sepúlveda, logopeda, psicomotricista i sòcia de Delta, que permet “una intervenció holística que va més enllà de la suma de la part terapèutica i l’educativa”.

CAPACITATS I AUTONOMIA

L’intercanvi de coneixements entre l’equip educatiu de l’escola i l’equip de La Saleta ha permès generar noves experiències de les quals sempre surten beneficiats els infants del centre. Unes experiències que fan possible que “la inclusió educativa deixi de ser un concepte merament teòric”, com subratlla Sepúlveda. Allà els infants amb pluridiscapacitat troben un servei terapèutic i educatiu que permet “tant millorar la seva qualitat de vida i desenvolupar al màxim les seves capacitats com adquirir eines que permetin la seva relació amb els iguals i l’adaptació a l’entorn”. Alhora es treballa per millorar hàbits i rutines, així com la seva autonomia, “però, sobretot -diu Sepúlveda-, permet als infants i a les seves famílies tenir els mateixos drets que la resta de nens, així com un espai educatiu amb els mitjans adequats per atendre les seves necessitats”.

Com es treballa a La Saleta? L’acompanyament que es du a terme amb els nens i nenes que van a La Saleta es basa en l’experimentació, l’estimulació sensorial, la relació amb els iguals, la psicomotricitat, etc. “Això, juntament amb les activitats de cura, alimentació, descans, higiene personal i esbarjo formen el dia a dia dels infants”, explica Eva Sepúlveda. En cada activitat sempre hi ha un objectiu terapèutic que “vetlla per afavorir el seu desenvolupament global i perquè cada infant pugui accedir a la informació que arriba de l’entorn i alhora pugui interactuar-hi”, destaca la logopeda i psicomotricista.

Uns mitjans que fan possible que Ca n’Aimeric ofereixi una atenció integral i de qualitat que, des del mes de setembre, compta amb uns horaris més amplis. Al desembre -i fruit un cop més del treball en equip entre el centre i Delta- es va incorporar una nova aula multisensorial on les persones que tenen tancades moltes de les portes sensorials (com els infants amb pluridiscapacitat) troben altres maneres de relacionar-se amb el món, sentir plaer i reconèixer el seu cos. Un espai, conclou Sepúlveda, “motivador, dinàmic i interactiu destinat a potenciar la seva estimulació sensorial”.