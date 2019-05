Transformar l'aprenentatge

El congrés ITworldEdu, l'esdeveniment de referència en l'àmbit de les tecnologies en l'educació, va apuntar ahir, en la seva primera jornada, a la irrupció d'una nova alfabetització amb l'ús d'internet a l'aula enfocada a ajudar a preparar els alumnes per als nous escenaris professionals que obrirà el futur, i va posar en relleu els reptes i les necessitats d'aprenentatge que comporta la transformació digital.

“La nova alfabetització es compon de comprensió, comunicació i computació”, va afirmar el professor de tecnologia educativa a l'Escola d'Educació, Comunicació i Ciències del Llenguatge a la Universitat de Newcastle, el doctor Sugata Mitra, a la conferència amb la qual va inaugurar el congrés, que es tanca avui a Barcelona.

Segons Mitra, la importància de la lectura, l'escriptura i l'aritmètica, considerats fins ara com els pilars de l'alfabetització, “ha canviat a causa de l'ús d'internet”, amb el qual “no necessitem aprendre i saber primer durant 17 anys de vida abans de ser útils”. En el nou sistema, “s'ha d'aprendre en el temps just, quan sorgeixi la necessitat”, de manera que “l'educació serà contínua i durant tota la vida”, ha afegit.

En el transcurs dels pròxims tres a cinc anys, “l'accés a internet serà impossible de detectar o aturar”. Davant d'aquesta realitat, en paraules de Mitra, “si no es pot saber si un estudiant està consultant internet o no, el sistema d'examen actual es tornarà inutilitzable”. En aquesta línia, va afirmar que “la idea del model d'avaluació actual és obsoleta”, perquè “no pot predir si a un estudiant les coses li aniran bé a la vida o no”.

Durant la primera jornada del congrés, organitzat sota el títol 'Transformant l'aprenentatge', la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salán, va fer un recorregut per la història amb l'objectiu de posar en relleu la poca visibilitat de les dones i les seves fites i mostrar la vinculació directa amb la manca de vocacions femenines. En aquesta línia ha manifestat que “d'alguna manera cal restablir aquesta (in)visibilitat” per fomentar les vocacions entre les joves, que en el cas de les carreres tecnològiques corresponen a un 27% de mitjana. Per incrementar aquesta xifra, la tecnologia “s'hauria d'incloure en les matèries de primària de manera transversal, igual que aprenem a llegir i a escriure”, a més de normalitzar les vocacions femenines en l'àmbit familiar i escolar, afirma.

La tecnologia s'hauria d'incloure en les matèries de primària de manera transversal, igual que aprenem a llegir i a escriure

El president del Clúster Edutech, Pablo Lara, va destacar que el congrés, amb més de 500 inscrits, és un punt de trobada per “parlar d’educació amb optimisme i en sentit positiu, reconèixer la tasca que els professors fan en el dia a dia i convertir-lo en un espai de reflexió conjunt en què tots hem d’aportar per millorar el nostre sistema educatiu”.

L'ITworldEdu també inclou vuit tallers d'innovació impartits per centres educatius i dirigits a la comunitat docent, en els quals participen l'Escola Garbí Pere Vergés Badalona, amb un taller relacionat amb l'àmbit STEM, i l'Escola Vedruna Vall, el CREDV-CRE ONCE Barcelona i l'Escola GEM, amb activitats sobre noves metodologies d'aprenentatge.

Per la seva banda, l'Escola Cal·lípolis i l'Escola Thau Barcelona imparteixen tallers vinculats a nous formats de continguts i activitats amb recursos digitals, i l'Institut Joan d'Àustria i la Sopeña Barcelona, relacionats amb millores organitzatives mitjançant la tecnologia.

El futur de l’educació, a debat

Avui el professor i director de la Càtedra Felipe Segovia d'Innovació per a l'aprenentatge a la Universitat Camilo José Cela i CEO de Heppell.net, Stephen Heppell, abordarà projectes que estan explorant maneres per impactar en les múltiples variables de l'ensenyament, detalls com la temperatura, la llum i els nivells de CO 2 a l'aula, i que aporten guanys marginals en el procés d'aprenentatge.

A més, durant la segona jornada, representants d'empreses tecnològiques punteres com Moodle, Google i Microsoft debatran sobre el futur de l'educació i tindrà lloc la primera semifinal dels Global EdTech Startups Awards Spain (GESA Awards), uns premis que reconeixen les 'start-ups' més prometedores de l'any dedicades a la innovació educativa i que celebraran la final el gener del 2020 a Londres.