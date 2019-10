Torna el FLIC Escola

El FLIC, festival d’experiències i creació literària que convida a gaudir de la literatura i les arts, comença a treballar en la seva desena edició. L’objectiu del festival és promoure la relació entre les diverses arts a través de formats innovadors i experimentals, fomentant així la creació interdisciplinària i el foment pel gust literari, amb la participació de tots els agents implicats. Se celebra a diverses ciutats de forma itinerant i té una programació per les famílies, un programa per a les escoles, per a joves creadors i una trobada professional.

En aquest sentit, ja s'han obert les inscripcions per a les activitats per a escoles per a aquest curs 2019/2020. Aquest any, donat l'èxit que va tenir l'espectacle de La Quela amb els Brodas Bros a l'anterior edició del FLIC, el tornen a oferir als alumnes d'infantil i l'amplien a primer cicle de primària. En aquesta ocasió, es traslladen al districte de Sant Martí, a Can Felipa, on hi podran assistir gairebé el doble d'estudiants respecte al curs passat. A més, La Quela s'enquadra totalment amb el tema triat per a la desena edició del FLIC: Personatges Singulars.

Una altra novetat del programa escolar del FLIC 10 es viurà al circuit d'Experiències Literàries a Fabra i Coats, que comptarà amb la presència dels autors Care Santos, Maria Carme Roca, Ricardo Alcántara i Roser Ros, especialitzats en literatura infantil i juvenil i que van crear alguns dels jocs que es troben en aquesta proposta del FLIC. Les experiències literàries són instal·lacions que ofereixen un espai de relació amb la literatura i els llibres. Quatre propostes on els nois i noies miraran, explicaran, crearan i il·lustraran literatura. Aquest circuit consta de quatre accions artístiques de 30 minuts i tenen l’objectiu de fomentar el gust per la literatura i la lectura a través de moments de joc i creació.