Torna Exporecerca Jove

Aquesta setmana s'està celebrant al Citilab de Cornellà de Llobregat la XXI edició de l’Exporecerca Jove, la fira internacional de recerca preuniversitària més important del sud d’Europa. Enguany, l’organització de l’Exporecerca Jove ha suposat un repte encara més gran a causa de la cancel·lació del Mobile World Congress i de la fira YoMo, que allotjava tradicionalment la trobada.

L'objectiu de la fira és afavorir la recerca entre els joves, promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement i potenciar la participació en altres fires i congressos d’àmbit espanyol i internacional. Com a novetat, des d’aquest any se segueixen els 17 objectius per al desenvolupament sostenible publicats per les Nacions Unides, amb el propòsit de tenir cura del medi ambient i construir un món millor, més inclusiu i més ben desenvolupat.

Les xifres d'Exporecerca Jove: més de 110 centres educatius, 270 membres de jurat, més de 250 participants i més de 20.000 visitants

La fira està organitzada per Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove, una associació juvenil catalana d'àmbit estatal i sense ànim de lucre integrada majoritàriament per estudiants universitaris i dedicada a la promoció i la divulgació de la recerca jove.

La mostra acull més de dos centenars de joves d'entre 12 i 18 anys procedents de centres de tot el territori català i de la resta de l'estat espanyol que exposen els seus treballs davant del públic i un jurat professional. A més, l’Exporecerca Jove també compta amb la participació d'estudiants de Romania, el Perú, l'Iran, Mèxic, el Brasil, el Canadà, Bèlgica, l'Argentina, Holanda, el Paraguai i Tunísia.

Un jurat independent de Magma, acreditat i procedent de diversos àmbits acadèmics i professionals, avalua els treballs presentats. L'últim dia (dissabte) es lliuraran els premis, consistents en la participació dels seus autors en altres certàmens d'àmbit tant espanyol com internacional, com Regeneron Isef, Genius Olympiad i Broadcom Masters als Estats Units, Mostratec al Brasil o I Giovani e Le Scienze a Itàlia.