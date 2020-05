Sis estratègies per motivar la canalla a aprendre des de casa

En condicions normals, la falta de motivació per part de l'alumne és una de les explicacions que s'amaguen darrere el fracàs escolar i l'abandonament escolar prematur, una situació que afecta especialment a Espanya, que és el país de la Unió Europea amb la taxa més alta d'abandonament: un 17,9%. Motivar els alumnes, doncs, és clau, i ara pot ser especialment difícil fer-ho en la situació de confinament que estem vivint. "Els nens no estan en una situació d'aprenentatge ideal o òptima", afirma Amalia Gordóvil, professora col·laboradora dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC, que recorda que l'estat emocional influeix en el procés d'aprenentatge i que "és evident que estem vivint una situació en què la por, la tristesa o la ràbia són presents en la vida de moltes persones".

Els horaris, els objectius assolibles i l'adaptació a les seves necessitats són essencials

Així ho afirmen estudis com el que es va publicar fa només unes setmanes a The Journal of Pediatrics, en què es conclou que els tres símptomes que els infants van tenir més durant el confinament a la Xina van ser la irritabilitat, la tristesa i la depressió. Però, a més de l'estat emocional, hi ha altres obstacles que dificulten el fet de poder muntar l'escola a casa. Gordóvil recorda que l'estudi virtual requereix planificació i autodisciplina, i no tots els nens ni els de totes les edats poden posar en marxa aquestes habilitats al mateix ritme. I això sense comptar que a casa augmenten les distraccions, "que interfereixen en l'atenció sostinguda i la capacitat de concentració, necessàries per a l'estudi", assenyala.

Com els podem motivar?

Superar tots aquests obstacles és complicat, però els podem pal·liar. Aquestes estratègies ens poden ajudar a aconseguir-ho: