Segona edició d'A Tempo, Arts i Formació

Cada cop són més les persones que creuen en el potencial educatiu i transformador de les arts. D'una banda, artistes, creadors i professionals de les arts i la cultura busquen vies d'acostament al entre el professorat i l'alumnat als centres escolars. De l'altra, mestres, educadors i equips directius dibuixen i implementen projectes educatius que busquen una connexió més estreta amb els actors i la vida cultural de l'entorn. La Fundació La Ciutat Invisible, en el marc del Temporada Alta, presenta per segon any consecutiu el projecteA Tempo, Arts i Formació, una experiència a Salt i Girona d'intercanvi entre estudiants, professorat i professionals del món cultural.

El projecte vol potenciar les relacions entre el món cultural i l'educatiu. Els col·lectius que actualment treballen en projectes artístics a les escoles i instituts de Salt i Girona podran comptar amb el suport del festival per treballar els llenguatges expressius i la competència cultural amb els joves i, a la vegada, els artistes del Temporada Alta tindran les portes obertes al món educatiu per fer visible el seu compromís amb la transformació social.

El projecte A Tempo ofereix, d'una banda, un seminari de formació per a professionals i, de l'altra, un programa d'activitats dedicat a joves i infants, que inclou les propostes Artistes a l'Aula, Temporada Alta a l'Aula i Crea el teu Projecte.

més enllà de l'accés, la participació en la vida cultural també implica possibilitat d'aportar i, per això, A Tempo dona suport artístic i pedagògic a projectes d'escoles i instituts en què artistes, docents i estudiants treballen conjuntament. En aquest sentit, la iniciativa Es convida tant centres educatius com artistes i col·lectius a fer arribar a A Tempo propostes (en fase d'ideació o en marxa) per valorar de quina manera se'ls pot donar suport. Habitualment són projectes de centre o d'àrea en els quals artistes i docents han treballat conjuntament amb els estudiants en la producció d'un espectacle. Aquest any A Tempo presenta un projecte de ConArte Internacional en col·laboració amb el Temporada Alta, 'El cos es cola', una producció escènica amb alumnes de l'IES Salvador Espriu, de Salt, que s'estrena al Temporada Alta. SEMINARI PER A PROFESSORS: per consolidar un paradigma en què l'educació i la cultura avancin cap a una mateixa direcció, és imprescindible el paper del professorat. Per això A Tempo organitza anualment, abans de cada curs escolar, un seminari de 30 hores de formació reconegudes pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació permet acreditar dos perfils docents: educació visual i plàstica i metodologies amb enfocament globalitzat. Previ a l'inici d'aquest curs, ha tingut lloc el Seminari de Pedagogies Artístiques per a la Transformació Social, celebrat del 10 al 13 de juliol al Centre Cultural La Mercè (Girona), que ha tancat la seva segona edició amb 150 participants i totes les places exhaurides amb llista d'espera. El juliol del 2019 tindrà lloc la tercera edició del seminari, amb nous continguts. L'objectiu és poder formar aquelles persones que busquen eines per dissenyar i desenvolupar projectes d'educació a través de les arts. Es tracta d'un espai de trobada i reflexió entre professionals que volen teixir aliances amb altres projectes artístics i educatius del territori.

Un projecte consolidat

L'any passat, en la primera edició d'A Tempo van participar un total de 28 centres educatius, 3.845 estudiants, 182 docents i 77 artistes en només cinc mesos, d'octubre a febrer. Aquest any el projecte no aspira a créixer numèricament, sinó a consolidar les relacions ja establertes, ja que, si bé aprofita un marc únic com és el del Temporada Alta, les accions d'A Tempo tenen una continuïtat més enllà de la durada del festival.