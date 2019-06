Missió científica

El sincrotró Alba, l’única font de llum de sincrotró d’Espanya, ha llançataquest curs escolar el projecte educatiu per a primària Missió Alba. Les places per participar en aquesta primera edició es van esgotar imés de 250 professors repartits entre 176 escoles del país han dut la ciència del sincrotró a les seves aules.

A mitjans de maig va finalitzar la Missió Alba i, desque va començar algener, les diferents classes de 5è i 6èvan estar ocupades resolentels reptes científics proposats pel sincrotró Alba. Això representa 335 equips,que engloben un total de7.301 alumnes de tot Espanya, desde Melilla fins a Galícia, passant per les illes Canàries i Balears, d’escoles rurals i de capitals de província.

La Missió Alba esdesenvolupa de manera gratuïta a través de la webwww.missioalba.cat.Aquesta plataforma allotja quatre laboratoris virtuals relacionats ambla matèria, la força, l’energia ila llum. En cada un, el personal científic i tècnic del sincrotró planteja preguntes com: només existeix el que veiem?, per què es mouen les coses?, què provoca canvis en la matèria?, hi podem veure-hi amb llum invisible?Al llarg dels últimsmesos,els alumnes de les diferents escoles han resolt al mateix temps les quatre incògnites científiques investigant en les seves respectives aules fins a arribar a la meta i aixíconvertir-se en Màsters de la Matèria, la Força, l’Energia i la Llum.

En cada laboratori se sortejava una videoconferència amb el personal científic del sincrotró que els havia llançat el repte a resoldre. L’oportunitat de parlar amb ells en directe ha sigut tota una experiència motivadora per als alumnes, que han pogut preguntar curiositats sobre el sincrotró i la gent que hi treballa.Però el regal més esperat ha sigut el gran premi final de la Missió Alba: la visita dels investigadors a l’escola guanyadora, que ha sigutel CEIP Reyes Católicos de Guadalupe, a Extremadura. Una representació del personal de l’Alba que ha participat en el projecte viatjaràfins a aquesta escola per conèixer en persona l’equip guanyador.

Els continguts de la Missió Alba han estat específicament dissenyats per treballard’unamanera pràctica i vivencial els aspectesdel currículumoficialde les diferents comunitats autònomes que tenen relació amb la ciència del sincrotró.

Amb aquest projecte, el sincrotró Alba busca acostar la seva ciència als alumnes de primària de tot el país transmetent unavisiópropera, positiva i motivadora de la ciència i de les seves professions, així comoferir als docents recursos per treballar la ciència d’una manera diferent. En paraules de la directora del’Alba, Caterina Biscari, “l’interès per la ciència i la tecnologia neix ja desde petits” i d’aquí la motivació d’aquest projecte, que pretén “despertar la vocació científica i conscienciar de la necessitat de la ciència en la societat”.

Ja està confirmada una segona edició del projecte per al curs 2019-2020 i s'espera tornar a tenir la gran acollida que ha tingut per part de docents i alumnat. El registre per participar-hi estarà disponible a finals de juny. La Missió Alba compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa i ha estat produït en col·laboració amb la cooperativa Eduxarxa.