Formació i educació integral a través de l’art

El col·legi la Puresa d’Inca va acollir el dimecres 22 de maig el 'I Horabaixa literariomusical' amb l’objectiu d’impulsar les capacitats artisticoculturals dels seus alumnes realçant la figura d’Alberta Giménez, que des del inicis, ja fa quasi 150 anys, va voler impulsar la formació i el gust per l’art a través del teatre, la pintura, els brodats i, sobretot, els horabaixes literaris i musicals a les Festes de Primavera de Can Clapés, a Palma.

Amb la intenció de perseguir l’educació integral de la persona, segons l’estil de mare Alberta, aquesta jornada literariomusical persegueix desenvolupar i potenciar experiències pròpies de l’art interpretatiu, creatiu i expressiu de cada un dels alumnes. Així, s’acosten a aquelles jornades literàries i musicals que ja des de 1870 mare Alberta organitzava amb els seus alumnes a aquell vell casal de Can Clapés, intentant despertar-los sentiments i vivències que els fes créixer.

L'objectiu de la jornada va ser descobrir la importància que té l’art en l’educació

L’horabaixa del 22 de maig es convertí en el mateix escenari que fou Can Clapés per descobrir la importància que té l’art en l’educació i, per tant, en la societat. Fou un moment per gaudir, somiar i valorar les capacitats interpretatives dels alumnes. Així, entre els recitals poètics en català, anglès, alemany i castellà, es pogueren sentir diferents peces musicals interpretades pels alumnes. Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Rafael Albertí, Pablo Neruda, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer, Mark Twain,… piano, flautes, trompetes, clarinets, trombó… arrodoniren una jornada plena d’artistes. I per acabar, un poema escrit per una alumna de mare Alberta, Maria Àntonia Salvà, de qui es llegí el poema 'Roses blanques'.