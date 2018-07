Una noia de Roses guanya la 10a gran final del Pica Lletres

L'alumna Mariona Artigas del Centre Escolar l'Empordà de Roses és la guanyadora de la desena Gran FinalNacional del concurs lingüístic Pica Lletres, que va tancar temporada fa uns dies a les televisions locals. La jove es va imposar a 15 contrincants en una final plena d'emoció en què es va proclamar vencedora després de superar diverses rondes de lletreig. El moment de la victòria va arribar, en concret, després de lletrejar correctament la paraula 'desindustrialització'. Amb aquesta ja són quatre les edicions consecutives en què un estudiant gironí s'imposa a la final. La d'enguany ha sigut especial ja que ha coincidit amb el desè aniversari del concurs, una efemèride que s'ha recordat amb el testimoni dels guanyadors anteriors que ha tingut al llarg de la seva trajectòria.

La final, produïda per La Xarxa, es va celebrar al Teatre de la Passió d'Esparreguera (Baix Llobregat), en una gala conduïda per Joan Dausà que va comptar amb l'assistència d'un miler de persones, entre estudiants i professors. A la final d'Esparreguera hi van arribar alumnes d'arreu de Catalunya: Reus (Col·legi Maria Rosa Molas), Tortosa (Institut Cristòfol Despuig), Vilafranca del Penedès (Institut Eugeni d’Ors), Vilanova i la Geltrú (Escola El Cim), Granollers (Institut Celestí Bellera), Salou (Institut Marta Mata), Collbató (IES Collbató), Badalona (Col·legi Badalonès), Badia del Vallès (Institut Federica Montseny), Vic (Institut Jaume Callís), Mollerussa (Col·legi La Salle), Mataró (Col·legi Maristes Valldemia), Olot (Institut Bosc de la Coma), Girona (Col·legi Maristes), Ribes de Freser (Institut Joan Triadú) i Roses (Centre Escolar Empordà).

Un projecte pedagògic d'àmbit nacional

El Pica Lletres és una proposta pedagògica que, a partir de diferents proves i jocs, pretén millorar les aptituds lingüístiques dels joves. El concurs ha mobilitzat 12.000 alumnes de més de 200 centres educatius catalans.

Es tracta d'un projecte de La Xarxa fet en col·laboració amb les televisions locals, basat en un format de Produccions Audiovisuals Antàrtida. Es va estrenar a TV3, però el 2007 va fer el salt a les televisions locals. Aquesta temporada s’hi han implicat 18 canals de proximitat: Canal Reus TV, Canal Terres de l'Ebre, Penedès TV, Canal Blau, VOTV, TAC 12, ETV, Televisió de Badalona, Canal Terrassa, Cugat.cat, EL9TV, Lleida TV, Mataró Televisió, Olot Televisió, Televisió de Girona, TV Ripollès, TV Costa Brava i Aran TV.

Des de fa cinc anys, a més, el concurs compta amb una versió radiofònica en què participen una vintena d'emissores locals. Els participants, en aquest cas, són alumnes de 2n d'ESO.