Bàsquet contra el 'bullying'

L'ACB, l'Associació de Clubs de Bàsquet, ha posat en marxa aquesta temporada la campanya Actuem contra el 'bullying', amb la qual lluitarà contra l'assetjament escolar, "el monstre amb cara de nen", al llarg de tota la temporada. Amb aquest objectiu, l'ACB ha unit forces amb l'associació NACE i realitzarà esdeveniments en diverses ciutats espanyoles. Allà, diversos experts de NACE i cares conegudes explicaran a nens i nenes, però també a educadors i pares, els símptomes i perills del bullying i com combatre'l.

El president de l'ACB, Antonio Martín, explica els inicis d'aquest projecte:"El testimoni d'Iñaki Zubizarreta (exjugador de bàsquet que va patir assetjament als 11 anys) va provocar una reacció per part nostra. Ens vam ajuntar amb NACE, motor d'aquest projecte, i vam començar a treballar per confeccionar l'altra lliga 2019-20 que volem disputar. Perquè la lluita contra el bullying és una lliga, no un partit. No és una campanya de comunicació, és una campanya d'actuació". Els 18 clubs de l'ACB s'han implicat en la campanya, de manera que podrà fer gira per tot el territori espanyol. Martín explica que volen "establir un protocol, al costat dels especialistes, perquè aquesta víctima pugui tirar endavant". "Això no és un tema de bàsquet, campionats, lligues o partits. Això és molt més".

La vivència personal de l'exjugador de bàsquet Iñaki Zubizarreta és el que impulsa aquesta campanya

Per la seva banda, Javier Pérez, president de NACE, s'ha mostrat disposat a posar tota la maquinària de l'associació per donar resposta a aquesta realitat que pateixen tants infants. "L'assetjament existeix. Un recent informe PISA assegura que una de cada cinc criatures pateixen assetjament escolar. La víctima no tria ser víctima, però l'assetjador sí que tria ser assetjador. Cal actuar. Això és com un partit de bàsquet: cada segon compta, cada segon és important, i és fonamental treballar en equip".

Campanya ACB 'Actuem contra el bullying'

De la mateixa manera, Iñaki Zubizarreta, exjugador de l'ACB i col·laborador de NACE, ha explicat en primera persona les seves vivències: "Hi ha vida després de l'assetjament escolar. Els records no s'obliden, però es pot viure de manera que no condicioni el teu present. El camí no és fàcil i perdonar tampoc ho és. Em sento afortunat de poder tenir les eines i d'aprofitar la potència del bàsquet per donar veu a l'assetjament escolar. El bàsquet m'ha salvat la vida, i sé que no soc un cas únic. Molts dels que practiquem aquest esport hem compartit experiències similars. Hem d'inculcar els valors que ens aporta el bàsquet per combatre aquest monstre amb cara de nen anomenat bullying".

"Hi ha vida després de l'assetjament escolar. Els records no s'obliden, però es pot viure de manera que no condicioni el teu present" Iñaki Zubizarreta - exjugador ACB

La campanya Actuem contra el 'bullying' ha visitat i continuarà visitant diverses ciutats al llarg de la temporada 2019-20, en una agenda oberta i en desenvolupament. De la mateixa manera, es posa a disposició de tots aquells interessats l'adreça de correu electrònic actuamoscontraelbullying@noalacoso.org per a dubtes, suggeriments o qualsevol altra qüestió relacionades amb la campanya Actuem contra el 'bullying'.