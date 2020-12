La salut de la mare en el futur del seu fill

L’evidència científica ha demostrat en multitud d’estudis que l’estat de salut de la mare en el moment de la concepció i en les primeres setmanes de l’embaràs és determinant en l’evolució de la gestació. És aquest període quan el fetus es desenvolupa i dona forma a tots els seus òrgans i, per tant, quan hi ha més probabilitats de malformacions fetals. Les mesures preventives recomanades per les principals societats científiques -com per exemple prendre suplements d’àcid fòlic per disminuir el risc de malformacions del tub neural del bebè (que es convertirà en el seu sistema nerviós) i evitar el consum d’alcohol- són essencials i haurien d’aplicar-se des del primer dia de la concepció.

De fet, hi ha moltes coses que es poden fer per començar a cuidar-se uns mesos abans de l’embaràs per aconseguir una gestació tan saludable com sigui possible i amb el menor risc de complicacions per a la mare i el bebè. I tot això s’explica en la visita preconcepcional, però només el 53% de les dones saben què és, i d’aquestes, menys de la meitat considerarien sol·licitar-la. Aquesta intervenció ha de ser una part essencial de l’atenció primària i preventiva per a totes les dones en edat fèrtil i és recomanable fer-la sempre, tant si estan interessades actualment en la concepció com si no hi estan, ja que fins a un 50% dels embarassos no són planificats i més d’un 30% de les embarassades no faran el seu primer control fins més enllà de la dotzena setmana de gestació.

Resoldre dubtes

La consulta preconcepcional és una visita al metge de família o al ginecòleg, els objectius principals de la qual són conèixer l’estat actual de la dona amb la intenció d’optimitzar-lo per al moment de la concepció i assessorar, informar i resoldre els seus dubtes perquè estigui com més ben preparada millor per a aquesta nova etapa de cicle vital. Més en concret, en aquesta visita es pretén conèixer els antecedents personals de la pacient, com les seves malalties cròniques i detectar les que puguin suposar un risc durant l’embaràs i que puguin requerir un seguiment especial. A més, s’hi repassen els antecedents familiars dels progenitors per saber si l’embaràs requerirà exàmens específics per alguna patologia genètica.

Aquesta consulta tan desconeguda també serveix per actualitzar el calendari vacunal. Això és molt important, ja que hi ha certes vacunes que estan recomanades i no poden administrar-se durant la gestació, per la qual cosa s’ha de fer els mesos previs. I s’hi revisen els medicaments habituals per retirar o substituir els que puguin ser perjudicials per al fetus. A la consulta s’hi estudien les conductes de risc (tabaquisme, consum d’alcohol o d’altres tòxics...) de la mare i procurar consell i suport per modificar-les. A més, serveix per conèixer l’entorn de la mare: en què consisteix la seva feina, s’hi poden detectar situacions de violència de gènere o risc d’exclusió social, etc. Ah, i s’hi comença la suplementació amb àcid fòlic.

Hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte. Per exemple, val la pena deixar de fumar –i insistir que no es faci a la vora d’una embarassada–, cal evitar les begudes amb cafeïna, si es té sobrepès es pot treballar abans de la concepció, etc. És important mantenir una dieta equilibrada i saludable, o sigui, mediterrània, i informar què cal fer per prevenir les infeccions com la toxoplasma i la listèria, per exemple.

Canvis de vida

D’una altra banda, en aquesta consulta s’informa la mare dels canvis de vida que pot fer per afavorir tant com sigui possible l’embaràs, en aspectes com l’alimentació, el descans, l’exercici i fins i tot la salut sexual. Però sobretot la consulta preconcepcional és un bon moment per resoldre tota mena de dubtes i preocupacions, perquè el professional mèdic i la pacient hi cerquin solucions conjuntament. Una dona ha de poder gaudir al màxim d’aquesta temporada en què decideix tenir un fill fins que queda embarassada, ha de ser una època divertida i sense angoixes. Cal recordar que és normal trigat fins ben bé un any a quedar embarassada.

Alicia Burillo Santamaría és metgessa de família de l’Institut Balear de Pediatria