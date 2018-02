Com es pot planificar econòmicament l'arribada d'un nadó

El naixement d'un nadó té un impacte important en l'economia de les famílies. Segons les estimacions de BBVA Research, la despesa de les famílies catalanes que tenen un nen de fins a 3 anys, una vegada considerades les diferències entre llars, és un 8,7% major que la d'aquelles que no en tenen, 1,4 punts per sota de la mitjana nacional (10,1%). "Quan arriba un bebè la despesa de la família augmenta, i ens hem plantejat com ajudar a planificar aquest nou escenari econòmic", explica Manuel Moure, director de productes digitals de BBVA Espanya. En aquest context, han ideat Baby Planner, una nova funcionalitat dins de l'app i la web de BBVA que permet a clients i no clients de l'entitat financera conèixer totes les despeses derivades de l'arribada d'un nadó.

Segons les estimacions de BBVA Research, el transport, l'alimentació i l'habitatge concentren al voltant de la meitat de la despesa en la llar, tant en les famílies sense fills com en aquelles amb menors de tres anys al seu càrrec, però la composició de la cistella de consum difereix en funció del tipus de llar. A Catalunya el pes del consum de moda i calçat al pressupost familiar és un punt percentual major en les llars amb fills de fins a 3 anys. També la participació de l'educació i el mobiliari en la despesa de la llar és més elevada (1 punt i 0,3 punts, respectivament) i del transport (0,5 punts). Per contra, el pes de l'oci i la cultura (-0,5 punts) i els restaurants i hotels (-2,5 punts) és comparativament reduït en les llars amb menors de 3 anys.

Major control de la despesa

BBVA Baby Planner ofereix informació amb la qual l'usuari podria prendre millors decisions financeres, tenint en compte tres escenaris: estic pensant tenir un fill, estic esperant un fill i ja tinc el meu fill. En els tres supòsits facilita estimacions sobre les despeses relacionades amb l'arribada d'un nadó pel que fa a l'equipament bàsic, les despeses mensuals que aquesta decisió comporta, les opcions de conciliació familiar i el possible impacte que l'arribada del nen podria tenir en la situació financera de la família.



Dins de l'apartat d'equipament, es mostren els productes que es poden necessitar per a l'arribada d'un fill (articles de passeig, de descans i per al bany) i s'ofereix un preu mitjà per a cadascun d'ells. Els usuaris podran editar-los segons les seves necessitats per conèixer quin és l'impacte real en la seva economia.

S'ofereix informació perquè l'usuari pugui prendre millors decisions financeres

A més, BBVA Baby Planner ajuda a conèixer les despeses mensuals del nadó, des de l'alimentació fins a la roba i complements o la despesa en escola bressol. Com passa amb l'equipament, l'eina ofereix un preu mitjà orientatiu, i l'usuari pot modificar cadascuna de les línies de despesa, per adaptar-la a les seves necessitats particulars.

Amb aquesta nova funcionalitat es busca "oferir una nova eina digital amb la qual es podrà planificar i preparar-se davant l'arribada d'un fill", apunta Manuel Moure. BBVA ha treballat en aquesta nova funcionalitat durant un any. Durant el desenvolupament, s'ha treballat amb un grup d'usuaris potencials, que han abordat les seves pròpies necessitats i han expressat les seves opinions sobre l'experiència d'ús perquè l'eina que ara surt al mercat resolgui les inquietuds dels pares i mares.

Opcions de conciliació familiar

La nova eina també ofereix la possibilitat de conèixer l'impacte que tindria una reducció de jornada o una excedència laboral en l'economia familiar. Tenint en compte els ingressos i despeses dels futurs pares, l'eina calcularà les opcions de conciliació familiar i oferirà una imatge de com seria la nova situació econòmica. En el cas dels clients de BBVA, en els càlculs s'utilitzen les dades d'ingressos i despeses que ja coneix l'entitat bancària, encara que poden editar-los i ajustar-los a la realitat, si ho necessiten.

"BBVA Baby Planner estarà disponible tant per a clients de BBVA com per a no clients; aquestes persones podran conèixer de manera anticipada l'impacte que suposaria l'arribada d'un fill en la seva economia i plantejar-se diferents opcions de conciliació familiar", destaca María Williams, responsable de productes digital de BBVA Espanya. "A més, [el servei] ofereix temes d'interès per als futurs pares, des dels tràmits necessaris al Registre Civil fins a consells sobre la seguretat del nen quan viatja amb cotxe", afegeix Williams.