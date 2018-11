10 pistes per escollir el nom d’un nadó

Diu el refranyer que “De Joans, Joseps i ases n’hi ha a totes les cases”. Potser avui, en lloc de Joans i Joseps caldria dir “De Marcs, Àlexs, Martines, Júlies i Paules”. I és que això del nom al cap i a la fi és una moda. Ho és ara i ho era ja durant l’Edat Mitjana, quan es posaven els noms dels reis, comtes, prínceps o princeses. I si no, fem una petita prova: probablement qui avui es digui Maria Encarnació tindrà més de 60 o 70 anys, una Vanessa en tindrà al voltant de 40 i una Arlet menys de 10, oi?

Els noms més posats el 2017 mantenen la tendència dels últims anys. Entre els nens, Marc lidera el rànquing (ja fa 20 anys que és el nom més posat), mentre que entre les nenes el lideratge en els últims anys és més variat. Si Paula o Maria eren els més repetits fa uns anys, els últims tres Martina es mantenia en primera posició. Aquest any i com a factor sorpresa, Júlia ha recuperat el primer lloc.

COM ESCOLLIM EL NOM?

El professor Albert Turull, titular d’onomàstica a la Universitat de Lleida, ens apunta 10 factors que d’una manera o altra influeixen a l’hora d’escollir el nom d’un infant.

1. PERSONATGES POPULARS

Ens agrada imitar els noms de personatges populars. Esportistes rellevants, models, actors o personatges de ficció. És per això que en els últims anys ha crescut l’ús de noms com Leo (per Leo Messi), Kilian (per Kilian Jornet), Martina (per Martina Klein) o Arlet (per Infidels ). També imitem els noms dels fills de personatges populars, com Thiago (pel fill de Leo Messi) o Milan (pel fill de Gerard Piqué).

2. CURTS I QUE SONEN BÉ

Sovint un nom es posa de moda perquè als pares els sona bé. Un factor determinant i que és molt difícil de definir. Què fa que un nom soni bé? Per què avui Jan sona millor que Joan? Segons Turull, hi ha alguns paràmetres comuns: per als nens sonen bé els noms curts. Poden ser monosíl·labs (com Marc, Jan o Nil) o bisíl·labs curts (com Àlex o Joel). Per a les nenes hi ha patrons que agraden molt. És el cas dels noms de dues síl·labes, acabats amb a i amb una a tònica com a primera vocal. Per exemple: Alba, Laia o Paula. N’hi ha altres que no encaixen amb aquest patró però que també es considera que “sonen bé”, com Martina o Júlia.

3. TRADICIÓ FAMILIAR O LOCAL

Per tradició familiar de vegades es tria el nom d’un dels avis o àvies o d’algun un altre familiar. Un altre factor és la tradició local. Tot i que és un factor que va a la baixa, el sant o patró d’una població ajuda perquè aquell nom tingui més pes en aquella zona. Per exemple: Narcís a Girona, Miquel a Vic o Vinyet a Sitges.

4. ELEMENTS DE LA NATURA

Els noms que remeten a elements de la natura comencen a apuntar com una tendència, tot i que encara són minoritaris. Mar, Ona -i en menor mesura Estel- ja es posaven als vuitanta i els noranta, però han guanyat pes al segle XXI. Entre els més innovadors hi ha Nit, Saüc, Om o Arç.

5. NOMS COMPOSTOS

S’han deixat de posar els noms compostos: Joan Enric, Miquel Àngel o Josep Lluís en nens, i en nenes, els vinculats a la Mare de Déu, com Maria dels Dolors o Maria del Pilar.

6. NOMS ESTEROTIPATS

Segons apunta Turull, també s’han deixat de posar noms com Jennifer, Vanessa o Jonatan, molt populars als anys vuitanta i noranta però que després han quedat estereotipats.

7. QUE NO PASSEN DE MODA

Hi ha alguns noms que mai passen de moda, com Maria. Sempre s’ha posat i es continua posant. En el cas dels nens, Marc.

8. ELS DE TOTA LA VIDA

Els noms més tradicionals estan tornant a poc a poc, com Josep, Joan, Jordi o Jaume. També tornen els germànics d’origen visigòtic, com Gerard, Arnau, Guillem, Guiu o Bernat.

9. D’ORIGEN FORÀ

Des de fa uns anys formen part d’una nova moda. Noms bascos com Iñaki, Aitor o Itziar. I també els nòrdics (escandinaus o eslaus) com Olga, Ivana, Èric o Ivan.

10. LÍMITS DE LA NORMATIVA

Avui podem posar el nom que més ens agradi per al nostre fill o filla. La normativa ja accepta, per exemple, diminutius com Lola, Quim o Pep. Només prohibeix posar “noms malsonants”. Però què és malsonant? El debat està obert.