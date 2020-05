Un clic per canviar un estereotip

Feu una prova. Aneu a Google i feu una cerca a partir de les paraules en castellà "madres que". Us sorprendran (negativament) les prediccions d'aquest cercador basades en recerques anteriors, que no tenen res a veure amb el que les mares representen i amb allò que probablement estem cercant. Per mirar de corregir aquesta situació tan anòmala, i en homenatge a totes les mares, s'ha llançat una campanya per aconseguir que l'algoritme de Google completi les cerques amb frases que facin justícia a les mares.

"Ens vam trobar amb aquests suggeriments de cerca i ens vam quedar impactats. Ens vam oblidar del que estàvem buscant i automàticament vam veure que calia fer alguna cosa per canviar aquesta realitat, perquè darrere d'una cerca hi ha les persones", comenta Lules Echevarría, responsable creativa de la iniciativa i fundadora de l'agència de publicitat Maneki Neko.

Amb l'objectiu de recaptar fons per a la Fundació Madrina, que promou, ajuda i dignifica la dona i la infància, s'ha posat en marxa aquesta iniciativa, que omplirà les cerques de Google d'elogis a les mares com a homenatge a la tasca que fan diàriament, molt sovint a l'ombra i que no té res a veure amb alguns dels suggeriments del cercador. L'algoritme de Google es basa en diversos factors per predir les recerques, entre ells la freqüència amb què anteriorment s'ha buscat el terme o frase. Amb aquest homenatge, la campanya aposta per introduir 10 frases positives sobre les mares perquè es posicionin com les més buscades, de manera que quan escrivim "Madres que" substitueixin les anteriors en l'autocompletat.

"Creiem que els suggeriments s'haurien d'aproximar a l'imaginari que tenim de les mares, però moltes vegades el que saps no ho acostumes a cercar. Entre les 10 propostes hi hem intentat incloure idees de tot tipus: declaracions més sentimentals, descripcions més realistes, les típiques frases de mare plenes d'amor, alguna amb un toc humorístic o frases fetes que tots sentim ", explica Jessica Cobos, c'mon manager de Maneki Neko. Aquestes són algunes de les 10 frases que proposen introduir-hi:

Mares que deixen de treballar per cuidar els seus fills

Mares que no dormen perquè els seus fills ho facin

Mares que sempre troben el que perden els seus fills

Mares que sempre hi són

Mares que donen els millors consells

Mares que ho saben tot sense dir-los res

Mares que sempre perdonen

De fet, algunes de les propostes ja apareixen a hores d'ara entre els suggeriments, cosa que demostra que la campanya funciona.

Podeu saber més coses de la campanya solidària visitant www.madresque.es, on trobareu les 10 propostes de frases positives sobre les mares, a banda de poder dedicar la participació a la vostra mare o a totes les mares afegint un missatge o dedicatòria. La iniciativa es mou en xarxes socials amb el hashtag #MadresQue i al perfil @madresque, amb l'objectiu de posar les mares al lloc que es mereixen.