La mare que dona pit guanya en salut

És ben sabut per tothom que la lactància materna ofereix als nadons uns beneficis per al seu desenvolupament cognitiu i la seva salut actual i futura d’un valor incalculable, que comencen el primer dia que ingereix llet materna i que el protegiran del desenvolupament de malalties tota la seva vida.

Tanmateix, té aquest acte algun benefici rellevant per a la salut de la mare? La resposta és que sí i que, igual que per a la criatura, els beneficis són d’un valor inqüestionable. La naturalesa és sàvia i sap que el nadó que ha pres pit ha tingut al llarg de la història més possibilitats de sobreviure que el que no n’ha pres. Això és degut no només al fet que el pit li garanteix un aliment enorme, sinó que també serveix per protegir de les infeccions amb un paraigua de factors de protecció i anticossos que la mare li traspassa a través de la llet. El tercer factor que ha contribuït a la supervivència d’un ésser tan vulnerable i dependent és que el bebè alletat passa més hores als braços de la mare, a el resguard del fred i dels depredadors.

Però la lactància materna no sempre és fàcil i pot arribar a suposar un veritable repte per a la mare: requereix d’una molt bona tècnica per evitar que amb una mala enganxada no es malmeti el mugró i provoqui doloroses ferides, i en ocasions poden sorgir complicacions com obstruccions dels conductes o mastitis. A més, donar pit comporta una despesa energètica molt important per al cos de la mare, que durant la lactància necessitarà consumir entre 500 i 700 kcal més al dia.

Per això la mare natura s’ha encarregat de recompensar aquest esforç gegantí que fan aquestes mares amb enormes beneficis per a la salut física, mental i emocional.

Deu beneficis

Reducció del risc de pèrdua de sang postpart. El nadó lactant, a través de la succió del mugró, augmenta els nivells d’oxitocina de la seva mare. Aquesta hormona provoca la contracció muscular, fet que facilita que l’úter es contregui i que disminueixi el sagnat i torni més ràpidament a la posició normal abans de l’embaràs. Retarda l’ovulació: la lactància materna exclusiva retarda el retorn de l’ovulació i, per tant, és un mètode anticonceptiu amb una eficàcia del 98% durant els primers sis mesos de vida. Menys depressió postpart. Alguns estudis han trobat que, en cas de patir una depressió postpart, serà més curta en aquelles dones que donen pit. Es creu que podria ser també gràcies a l’acció de l’oxitocina, anomenada també l’”hormona de l’amor”, que juga un paper essencial en situacions com l’enamorament i l’orgasme. Es postula que per aquest motiu la dona que dona pit i que, per tant, té més oxitocina en sang està més protegida davant de la depressió postpart. Recuperació del pes. Encara no hi ha cap estudi científic consistent que ho demostri, però l’experiència i la pràctica ens duen a creure que la lactància materna ajuda les dones a tornar al seu pes basal. Facilitat per agafar el son. Durant les nits la succió ajuda a la síntesi de substàncies que afavoreixen el son de la mare, com la prolactina i el triptòfan. Reducció del risc de patir càncer. La lactància materna ha demostrat que té un efecte protector sobre el càncer de mama (les dones que no han donat pit tenen quatre vegades més probabilitats de patir-lo), d’endometri i d’ovari (la lactància redueix la probabilitat d’aquest càncer amb un 30%). La reducció del risc és més gran com més dura la lactància. Protegeix enfront de malalties cardiovasculars. La lactància materna podria tenir un efecte protector davant les malalties cardiovasculars i la hipertensió arterial, tot i que cal confirmar-ne la relació amb més investigacions. Sembla que el major efecte beneficiós es trobaria en aquells casos en què es dona pit durant 24 mesos o més. Menys risc de diabetis mellitus tipus 2. Les dones que han donat pit tenen menys probabilitats de desenvolupar diabetis tipus 2, fins i tot en aquelles dones que han patit diabetis gestacional. Com en els casos anteriors, aquesta protecció sembla més gran entre les dones amb major durada de la lactància. Estalvi econòmic. La llet materna és gratuïta, no requereix d’un recipient més enllà del mateix pit, no necessita ser esterilitzada ni conservada (excepte en casos en què es desitgi emmagatzemar-la per poder oferir-la més tard). Una experiència enriquidora. Donar pit permet a la mare gaudir d’aquest acte d’autoconeixement del propi cos i de descobrir aquesta eina que és el pit i que, molt més enllà d’alimentar, serveix per consolar, alleujar el dolor, combatre la por i donar amor en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Alicia Burillo Santamaría és metgessa de família de l’Institut Balear de Pediatria