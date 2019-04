'Mindfulness' per ajudar les dones a ser mares

Meritxell Guitart és una psicòloga formada en tècniques de tercera generació que ha desenvolupat un programa de 'mindfulness' dirigit a dones que estan en tractaments de fertilitat per augmentar les seves probabilitats d’èxit en el procés, amb resultats d’efectivitat demostrats del 75%.

El programa que ha desenvolupat Guitart se centra en l’objectiu de rebaixar els nivells d’ansietat i depressió a què es veuen sotmeses les dones quan no aconsegueixen portar a terme el seu somni: ser mares. Per això, és especialment indicat per a dones que han patit més d’un intent fallit en processos de reproducció assistida, o bé que arriben a iniciar aquest procés d’ajuda per ser mares amb una forta pressió familiar i social a sobre.

La mateixa psicòloga es va trobar en aquesta situació en el passat i aquesta ha sigut una de les motivacions de treballar en un programa de 'mindfulness' que permeti ajudar el màxim nombre possible de dones a ser mares, com és actualment ella mateixa.

La realitat és que, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat, un 15% de les parelles espanyoles tenen problemes per concebre de manera natural i recorren a la reproducció assistida. Altres dades indiquen que un 40% de les dones que pateixen problemes de fertilitat presenten símptomes depressius i el 66% declaren que se senten deprimides després d’un cicle de tractament fallit. De fet, la Societat Espanyola de Fertilitat indica que aquesta càrrega psicològica pot ser la raó del 50% dels abandonaments d’aquest tipus de tractaments. Segons la revista científica 'Human Reproduction', aquests alts nivells d’estrès poden reduir la probabilitat d’embaràs fins a un 29%.

Tenint present aquestes dades, actualment totes les clíniques de reproducció assistida ofereixen serveis de suport psicològic. També han sorgit centres especialitzats de gabinets psicològics amb experts en la salut de la dona i fertilitat. I existeixen teràpies alternatives com acupuntura, nutrició i endocrinologia, hipnosi i homeopatia que se centren també en resoldre problemes de fertilitat de la dona. Totes aquestes opcions poden ser útils per a una dona que es vol quedar embarassada, i ara la psicòloga cognitivo-conductual Mertixell Guitart hi afegeix el 'mindfulness', quan ja existeix una àmplia literatura sobre els beneficis d’aquesta tècnica psicològica de tercera generació per rebaixar els nivells d’estrès, ansietat i depressió. Fins i tot hi ha diversos experiments acadèmics de l’aplicació d’aquestes tècniques per aconseguir millors resultats d’embaràs entre dones amb problemes de fertilitat i amb resultats d’èxit, com The Mindful Fertility Project de Harvard o el programa basat en la consciència plena per a la infertilitat (MBPI) de la Universitat de Coïmbra i l’Associació Portuguesa de Fertilitat.