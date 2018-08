Embarassada i vegetariana

La ginecòloga Sofia Fournier Fisas acaba de ser mare per tercera vegada. I com en els dos embarassos anteriors, la Sofia ha estat la seva pròpia metge. Així que s’ha aplicat els consells que ella sempre diu a totes les pacients, i que ja practicava com a filosofia vital, embarassada o no: la de l’alimentació saludable. En el seu cas, a més, hi ha l’afegit de ser flexitariana, és a dir, que juntament amb els vegetals menja peix blau però mai carn. Ha tingut anèmia, però no per això ha menjat carn durant cap mes de l’embaràs.

La ginecòloga relata la seva experiència personal, lligada amb una llarga trajectòria professional en la ginecologia i en l’alimentació saludable, tot i que no vol pontificar-la com a doctrina. “A les meves pacients no els faig mai cap restricció alimentària”, explica. L’única recomanació que fa, i hi insisteix, és que “no mengin porqueries, que no abusin de la brioixeria industrial ni del menjar ràpid”. És a dir, el consell per a les embarassades (com per a la població en general) és que es mengi menjar. Dit amb altres paraules, que s’ingereixin aliments que no continguin més de 5 ingredients en la seva composició. O que, portats a taula, es puguin reconèixer com a naturals.

L’única recomanació és no abusar de la brioixeria industrial ni del menjar ràpid

“L’embaràs és una oportunitat vital per adquirir i assumir canvis alimentaris, i mantenir-los durant la resta de la vida”, sosté Fournier. I l’afirmació és rotunda, perquè la ginecòloga creu que de vegades les embarassades consideren l’embaràs un parèntesi en el qual cal cuidar-se molt. I ja està. En canvi, Fournier considera que els 9 mesos de l’embaràs són el temps ideal per creure’s que aquells aliments que llavors es mengen perquè els metges els recomanen com a saludables s’han d’ingerir sempre.

Per entendre què és una alimentació saludable, la ginecòloga Sofia Fournier ho personalitza amb el que ella ha menjat com a ginecòloga embarassada: “En els meus àpats hi ha tres grups d’aliments imprescindibles: llegums, arròs integral i verdures de color verd fosc (bròquil, espinacs)”, explica la Sofia. De carn vermella no en menja mai. “I de peix, blau, n’he menjat durant l’embaràs per l’aportació d’omega 3”, explica.

“L’embaràs és una oportunitat vital per adquirir i assumir canvis alimentaris, i mantenir-los durant la resta de la vida” Sofia Fournier - ginecòloga

MENJAR BÉ I FER ESPORT

Afegit a una alimentació saludable hi ha l’esport, que la Sofia ha practicat fins a tres cops a la setmana fins al final de l’embaràs. “Faig natació sempre, i durant l’embaràs m’hi he sentit molt bé”. En el cas particular de la Sofia, les mil i una proves que ella mateixa es feia li van diagnosticar anèmia. “Una anèmia fisiològica, que és habitual en les embarassades, i que no ha estat per culpa de no menjar carn”, sosté. Per combatre-la, des de la setmana 12 de l’embaràs va prendre una càpsula de ferro, que “és el que fan majoritàriament les embarassades amb alimentació carnívora”.

Dit això, la ginecòloga esmenta com van ser els àpats habituals durant el seu embaràs. Per esmorzar menjava fruita, “a l’estiu són ideals la síndria i la pinya, perquè són diürètiques”. Després prenia un suc de taronja i un cafè amb llet de civada. Acabava l’esmorzar amb una torrada de pa amb tomàquet, un raig d’oli d’oliva extra verge i formatge. A mig matí tornava a menjar una altra peça de fruita o bé una pastanaga, “que és una molt bona opció perquè sacia i té una baixa aportació calòrica”.

A l’hora de dinar, amanida de llenties vermelles, que “provoquen menys gasos”, amb bròquil, espàrrecs i mongeta verda. “Tot cuit al vapor, llevat de les llenties, que les bullia a part, en una altra cassola”. De postres plàtan, “una altra fruita que és saciant”. I, per acabar el dia, per sopar, crema de verdures o gaspatxo, i de postres un iogurt amb nous i panses.