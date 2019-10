Co-llit, també a l'hospital

Aquesta setmana a la sala de maternitat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han començat a arribar els nous bressols per a nadons que faciliten el co-llit de mare i nadó els primers dies de vida durant l'estada hospitalària. Amb la voluntat d'acostar-se a l'objectiu "separació zero" entre mare i nadó durant l'ingrés hospitalari, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia conjuntament amb la Unitat de Nounats han apostat per l'adquisició d'aquests nous models de bressols que faciliten l'alletament matern, el contacte físic i el descans matern conjunt de manera segura.

En l'àmbit domiciliari és un tipus de bressol molt conegut i àmpliament utilitzat per les mares i famílies però la seva incorporació en l'àmbit hospitalari és pionera nivell de les maternitats catalanes i per la majoria de centres d'àmbit estatal.