La meva tesi: el plaer com a necessitat bàsica

Viure plenament el benestar no és banal. De fet, és transcendental per la nostra salut. Richard Davidson, de la universitat de Wisconsin, demostra en un estudi científic que la sensació de felicitat provoca que se’ns activi el lòbul prefrontal esquerre del cervell, el qual s’encarrega de regular les nostres emocions perjudicials com la por i la ira. El psicòleg Fred Bryan recomana reservar de vint a trenta minuts diaris a fer quelcom que ens provoqui una intensa sensació de gaudi. En el llibre La Ciencia del Lenguaje Positivo, com a part del programa SIL (servei d’intel·ligència lingüística) es proposa l’exercici de regalar-nos diàriament aquests minuts de glòria. No és quelcom optatiu, és un eix transversal a l’hora de treballar el cervell per fer-lo més efectiu i sa.

Com a adults ens pot costar més o menys trobar aquesta estona de plaer. Podem escollir sucumbir a la bellesa de diverses maneres: amb un bany relaxant, perdent la mirada en la immensitat del mar, un passeig per la natura, prenent tassa de te amb una bona lectura, fent una estona de ioga o el que sigui que us faci connectar amb la immensitat de la vostra essència.

Aquesta felicitat ha estat, des de sempre, característica dels infants. Els nens i nenes de forma innata tenen la capacitat de proporcionar-se aquestes estones d’intens gaudi i evasió de les preocupacions: jugant, ballant, rient, dibuixant, saltant, rebolcant-se pel terra, acaronant animals, disfressant-se, escalant un arbre, imaginant aventures, abraçant-se els uns als altres, etc.

Tanmateix, seria alarmant que les criatures tinguessin cada cop menys marge de maniobra per a dur a terme aquesta missió. Els seus horaris no poden ser tan tancats com els dels adults. Seria nefast que només atenguessin activitats guiades perquè el temps realment lliure és tan fonamental com l’oxigen i les hores de son per a ells. Em refereixo al temps de no fer res.

Qui diu que és millor estar sempre ocupat? El seu cervell i la seva creativitat requereixen d’aquest BUIT PRENYAT DE POSSIBILITATS. Quan poden ser ells mateixos de forma espontània i lliure és quan configuren la seva personalitat, elaboren els seus somnis i construeixen el seu sentit.

No els podem privar d’aquesta necessitat bàsica del temps creador en el qual ells genuïnament escullen què volen fer. Quants moments al dia disposen els vostres fills per decidir com gestionar la seva realitat? Quants moments tenen per desplegar el seu autèntic tarannà? Quantes estones tenen reservades a la improvisació?

Per tal de generar persones enamorades de la vida, cal assegurar-nos que duen a terme un aprenentatge indispensable: DELECTAR-SE AMB LA VIDA, PROCURAR-SE BENESTAR I SATISFACCIÓ. Aquesta percepció positiva de la existència els conduirà a estar motivats, a ser perspicaços, emprenedors, optimistes, compassius, valents, entusiastes i compromesos amb el seu entorn. Si no aprenen a estimar la vida tot trobant plaer en aquesta, com pretenem que la cuidin, la respectin i treballin per millorar-la?

Cal garantir que la següent generació tasta totes les meravelles que aquesta Terra magnífica li pot proporcionar per tal potenciar la força de voluntat necessària per defensar-la, estimar-la i tenir-ne cura amb eficiència.

Per tant, el primer aprenentatge fonamental que cal que tots els infants tinguin al llarg de tots els seus anys de vida és el de gaudir. És vital que obrin el seu sistema cognitiu a l’art de viure amb plenitud i intensitat, d’aquesta manera trobaran el sentit de la vida que els durà a desplegar les seves millors qualitats, de les quals l’univers sencer en sortirà beneficiat.

Brindem-los estones de fruïció completa. Ensenyem-nos tota la bellesa que aquest món ens pot proporcionar. Eduquem-los en la felicitat. Facilitem-los el plaer absolut. Regalem-nos un tresor infinit: trobar-se bé amb ells mateixos i amb el seu entorn.

Quan els nostres fills siguin uns apassionats de la vida seran forts i resplendents: la delectança i la joia que experimentaran es reflectirà a través del seu ser i tots en sortirem contagiats. L’alegria crearà més alegria. La satisfacció crearà més complaença. I la humanitat avançarà fermament cap a la seva evolució.