L'estiu comença

El curs s’ha acabat però els aprenentatges continuen. Els nens i nenes no estaran tancats en aules però la seva intel·ligència seguirà treballant. Continuaran essent esponges que absorbeixen allò que més els crida l’atenció del seu entorn. Les nostres paraules els calaran. Copiaran els nostres gests i es contagiaran de la nostra actitud.

Posem punt i final a un curs acadèmic, la qual cosa no significa que l’engranatge del coneixement s’aturi. El nostre cervell està en continu moviment, sempre alerta, àvid de nova informació. De setembre a juny el coneixement s’impartia a les escoles. Ara el pescarem del mar, de la brisa, del cant dels ocells, del silenci, de les fulles dels arbres, del nostre interior.

Deixem d’aprendre unes coses per continuar aprenent-ne unes altres. Les relacions i els vincles amb família i amics ens seguiran educant. Les estones d’oci, lectura i bany ens ensenyaran moltes coses noves. Les hores més llargues de sol, la flexibilitat d’horaris i l’exuberància de l’estiu contribuirà en el nostre desenvolupament.

Acaba un cicle i en comença un de nou. Acomiadem els estudis formals, però no l’educació. L’educació és perpetua, el nostre entusiasme, curiositat i esperit explorador no s’aturen mai i romanen sempre vius. La nostra pulsió vital, àvida d’aprenentatges no s’interromp. Parem d’absorbir informació per un canal per estar receptius al que ens diu l’existència completa.

Benvingut siguis estiu, amb la teva bossa carregada de presents. Acullo amb els braços oberts tots aquells regals que cada any ens portes: la temperatura perfecta per treure’ns la roba de sobre i estar més lleugers, els banys plasents a piscines, mars i rius, l’abundància de fruita fresca i reconfortant, les rialles a les places després de sopar, les aventures tot descobrint nous espais, els petons recoberts de sal, les lectures a l’ombra, les complicitats que teixim els uns els altres en aquest temps veritablement màgic i tot allò que ens queda per descobrir!

Bon estiu!