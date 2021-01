Sobre la importància del bon humor

Un enviat especial ens ha arribat en forma de fontaner. No es broma. Estem fent obres a casa i la persona que se n’encarrega és un regal. Una font d’aprenentatges que no te preu. No sabeu quant agraïda n’estic! La seva presència m’està essent reveladora i necessito compartir-ho amb vosaltres. M’explico: és un home que sempre està content. Treballa cantant i tinc la sensació que sempre està de bon humor. Aquest fet em relaxa i em transmet l’essència de la vida: amb alegria, aquesta té més sentit. Es pren la feina com un joc, sembla un nen fent Legos i alhora és eficient i perfeccionista. Ho fa bé perquè gaudeix fent-ho, no per complir amb cap requisit extern sinó per la simple satisfacció d’una feina realitzada amb excel·lència.

La seva actitud te molt a dir, ens explica que la fidelitat a la bellesa és un motiu prou important per a realitzar les tasques. Fem les coses amb gust perquè som uns enamorats de les coses boniques i la satisfacció que ens aporten. A més, el fet de dur a terme la nostra jornada laboral amb aquesta joia, incrementa el benestar que tenim i encara ens fa més feliços. Es un cercle viciós. Canta perquè és feliç i es feliç perquè es pot permetre el luxe de treballar cantant.

El seu exemple m’ajuda a aniquilar la meva tendència a queixar-me i trobar problemes i defectes a les situacions. Amb un somriure i una predisposició positiva, és més fàcil trobar solucions que crear conflictes. Sembla que al seu costat tot flueixi harmònicament i funcioni com una seda. És d’una intel·ligència descomunal tenir la capacitat d’encarar qualsevol tasca amb alegria il·limitada. Fa que tot el que fa sembli màgia i a més a més, es contagia. Des de que ell està amb nosaltres, estem de més bon humor.

La seva companyia ens ensenya que la manera com fem les coses determina els seus resultats. És a dir, quan partim del benestar i el plaer, allò que fem brilla amb èxit. L’emoció amb la que banyem els nostres actes els defineix. Fer les coses amb felicitat i alegria atorga valor i transcendència a l’assumpte que tenim entre mans. Allò que realitzem, té sentit i es necessari si neix del nostre goig i de la nostra plenitud. Fer les coses amb amor es necessari. A vegades, més important que l’acció en sí, és l’emoció que dissipem en fer-la. Allò que contagiem amb la nostra mirada, la nostra postura, el nostre to de veu. Comuniquem més amb la vibració que emetem des del nostre estat emocional que mitjançant les paraules que pronunciem.

A partir d’ara, fem el que fem, fem-ho des de la satisfacció, la il·lusió i el plaer: estarem decidint el futur d’aquesta acció. Impregnem els nostres actes dels sentiments més positius i estarem generant un do que no te preu: el d’afegir qualitat a la vida. No només nosaltres ens veurem beneficiats, sinó que compartirem amb tothom el poder que tenim i la prosperitat s’instal·larà de cop i volta en el nostre dia a dia. Els nostres actes només tenen sentit si els realitzem des del bon humor, el gaudi i el benestar- el significat de la nostra vida es desprèn d’aquelles coses que fem per amor a l’art, perquè un impuls ens condueix a fer-les, perquè ens ho dicta el cor; és aleshores quan ens sentim autèntics, vius i vàlids. El plaer és el pilot que ens avisa quan ens trobem al nostre camí, si ens sentim realitzats és que estem fent el necessari. Si voldríem ser a un altre lloc, ens sentim incòmodes i alienats és que la nostra ànima té altres plans per nosaltres.