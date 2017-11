WORKSHOP Tècniques d’estudi

El nostre equip del Departament d’Estratègies d’Aprenentatge realitza diversos tallers sobre estratègies i tècniques d'estudi en centres de formació professional de Catalunya. La principal activitat d'aquestworkshopés fer reflexionar els alumnes de Cicles Formatius sobre l’efectivitat en l’estudi per aconseguir l’èxit. En aquest èxit hi intervenen quatre factors:

Les condicions de treball. De la mateixa manera que ens preparem per anar al gimnàs o per un dinar o sopar important, ens hem de preparar per a l’estudi. L’espai físic ajuda a la concentració. Un mobiliari còmode, la ventilació, la temperatura i la il·luminació, així com procurar que hi hagi silenci i que disposem dels recursos necessaris per treballar: ordinador, llibres, material…

Per altra banda, un bon estat físic ens pot fer sentir més enèrgics, desperts, descansats... En definitiva, a rendir més i a poder potenciar la nostra capacitat de concentració. Alguns consells poden ser tenir en compte l’alimentació, canviar de tant en tant la postura corporal o fer algun exercici físic i vigilar les hores de descans.

La motivació. És el procés en el qual ens plantegem objectius, fem servir mitjans adequats per dur-los a terme i mantenim la conducta adequada amb el propòsit d’aconseguir-los.

Aprendre és complex i exigeix un compromís actiu. Hem d’analitzar per què volem adquirir un coneixement nou. I quan ja estem decidits entren en joc l'automotivació o la motivació intrínseca.

La planificació. Com fem el nostre pla de treball? S’ha de poder dur a terme, ha de ser realista; primer de tot, hem de ser conscients del temps de què disposem, i per a això es poden analitzar les activitats que fem i els desplaçaments i deixar marge per al temps lliure. Si som massa exigents potser no podrem complir amb els nostres propòsits, i això pot generar desànim o frustració. S’han de poder ajustar a canvis o imprevistos, han de ser adaptables. El ritme de vida està ple de contingències i situacions que ens obliguen a ser flexibles. I finalment, ha de ser personal: cadascú té el seu ritme de treball i el seu moment en què la concentració és més òptima.

Es poden utilitzar diferents eines d’organització: per als més tradicionals pot ser una agenda; per als més tecnològics, infinites aplicacions al mòbil que ens poden ajudar en l'autogestió del temps.

Les tècniques d’estudi. Conèixer estratègies o tècniques ens pot ajudar si no sabem com començar. Tots tenim més o menys habilitats per recordar el que veiem, recordar el que escrivim o recordar el que fem. Això influeix en el mètode més eficaç per a cadascú. És clar que no totes les assignatures les podem estudiar de la mateixa manera. Hi ha algunes en les quals hem de memoritzar més i d'altres que requereixen més pràctica. Per aquest motiu és important tenir en compte la planificació del temps i el material que necessitarem.

El taller conclou amb una activitat pràctica en la qual els assistents elaboren un mapa conceptual en tres etapes:lectura i subratllat, per tal d’extreure les idees principals;resum, per redactar amb les pròpies paraules allò que hem entès, imapa conceptual, per jerarquitzar i potenciar la memorització de les idees clau.

Si esteu interessats en aquesta formació podeu adreçar-vos als nostres centres o a info@trivium.cat per demanar disponibilitat o una reunió per a la personalització del curs a les necessitats del vostre centre.