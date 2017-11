Criatures "Digues adéu al Baby Blues"

Avui parlem de quan ens baixen les hormones després del part. Totes les mares sabem que tenir un bebè és una de les experiències més meravelloses de la vida, no obstant això, moltes dones senten una mena de tristor inexplicable els primers dies després de donar a llum. Encara que el bebè sigui preciós i tinguem suport al nostre al voltant, de sobte podem sentir-nos desanimades, malenconioses, exhaustes, irritables, nervioses... Potser estàs preocupada per si seràs una bona mamà i fins i tot espantada, si ara et sents més vulnerable i insegura amb el teu bebè fora de l'úter.

Els nivells hormonals baixen, si hi ha hagut intervenció mèdica, poden molestar molt els punts, les hemorroides, la pujada de la llet, els mugrons, la cesària. La majoria ens sentim fetes caldo. No et preocupis: la "la tristesa o malenconia postpart" (baby blues), no és una malaltia, i desapareix en menys d'un mes. Encara que para moltes dones passa gairebé desapercebut, perquè s'atribueix sempre al cansament, la veritat és que el 80 per cent de les mares sent aquest baby blues.

Baby Blues: Tècniques i consells per gaudir d'aquest període i aixecar l'ànim.

• Dorm quan el teu bebè dormi. La falta de son ho empitjora tot, així que fes el mateix horari que el teu bebè. Si tens més fills, demana ajuda les primeres setmanes per poder fer migdiades de 20 minuts i recuperar-te.

• Menja molt bé. Si potser ja t'hauràs deixat algunes coses preparades en el congelador, però si no, demana menjars preparats o cuina coses nutritives i senzilles per recuperar forces: pasta, arròs, carn ecològica, peix, proteïnes vegetals, sucs naturals de fruita i verdures per a l'energia, llevat de cervesa, complements vitamínics, preferiblement del grup B.

• Sigues com vulguis ser. No et deixis portar pel que creus que les visites esperen de tu. Ara, si així ho desitges, pots convertir la teva casa en un Búnquer i posar horaris per venir a veure-us o per atendre les trucades o els WhatsApp. I si algú ve, li dius que porti el sopar o vingui disposat a col·laborar en alguna cosa que necessitis. Perquè si les visites vénen per agafar al bebè, asseure's en el sofà i damunt has d'oferir-los cafè, això és donar-te més treball, així que, és millor que tornin en unes setmanes.

• Tenir provisió de llet materna o artificial en la nevera. Per superar la tristesa, a més d'estar el màxim temps possible amb el teu bebè, és necessari comptar amb alguns moments en els quals puguis estar sola o sortir sense el bebè. Tornar a estar amb tu mateixa i pensar en el que necessites o en l'organització de la família t'ajudarà a fer-te la vida més fàcil. Si et ve de gust quedar amb alguns amics i amigues, programa un dia a la setmana per sortir amb la teva parella i deixar el bebè amb algú de confiança. I no ets una mala mare per voler prendre aquest espai amb tu o amb la teva parella, d'altra banda, tan necessari per a l'equilibri familiar.

• Després del part torna a visitar a la teva Quiropràctica. Durant les primeres setmanes després de donar a llum és essencial reservar un temps per tornar a col·locar la columna vertebral i ajustar el teu sistema nerviós i el del bebè. Així es restableix un bon equilibri físic i emocional, disminuint el cansament i augmentant la teva funcionalitat. Si tens més d'un fill, encara és més primordial, doncs necessites molta més energia per repartir-te entre tots.

• El contacte pell amb pell és vital. Passa tot el temps que puguis sense samarreta i amb el teu bebè amb porteig. Tot i que la lactància es esgotadora, donar el pit augmenta els nivells d'oxitocina i prolactina. Aquestes hormones estan relacionades amb un estat d'ànim positiu. Si per alguna raó, personal o física, el bebè pren biberó amb llet artificial, agafar en braços al bebè, fer-li petons, achucharlo i tenir-ho amb tu disminueix els símptomes del baby blues d'igual manera.

• Queda amb algunes amigues de confiança i intercanvia impressions. La teva mare i la teva sogra són meravelloses, però de vegades és millor parlar amb dones de la teva edat que hagin passat pel mateix i puguis sentir-te compresa, més que empesa a seguir endavant. En aquest moment només necessites que t'escoltin i que et comprenguin, no que et jutgin.

• No ets Súper Woman i no passa res. Ara és important demanar o organitzar l'ajuda que necessitis. Això no et fa més feble, sinó més proactiva, perquè no deixes que les coses et superin i prens el control de l'organització i això baixa molt l'estrès. Demana ajuda a les doules del teu grup de lactància, els pares o alguna cangur. Com veus els símptomes del Baby Blues, són molt diferents dels d'una depressió postpart. Reconèixer que és una cosa normal i que anirà passant amb el fluir dels dies, t'ajudarà, perquè és una cosa que ens passa a totes les mamàs. L'important és que trobis la forma de re connectar amb tu mateixa per poder gaudir del moment tan especial que suposa l'arribada d'un nou bebè a la família.