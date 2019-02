Directe. Al gra. El Martí se'n va 4 dies de colònies i aquest matí abans de marxar li he fet un petó mentre dormia perquè fins divendres no n'hi podré tornar a fer. Ahir ja vaig acumular. Vaig arribar a les 22 h i encara estava despert. Ell. Bé, i jo. I la Mariona s'hi va estirar al costat, d'ell i del Nil, que també estava trist i extrany. Va estar tot el dia alterat i portant-se malament malament fins que li va explicar a la Mariona que estava trist perquè no veuria el Martí 4 dies. I després m'hi vaig estirar jo. El Nil ja dormia i el Martí, no. I me'l vaig mirar mentre s'adormia. Que, potser, i només potser, és una de les coses que dóna (amb accent diacrític) més pau a la vida.

I estic "contrist" o "tristent". Diga-li com vulguis.

El petó d'abans de les colònies és "top" dins del rànquing dels petons. El de després, ja us l'explicaré.