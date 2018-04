Tenim la pell molt fina. Sant Jordi

Estem vivint moments convulsos. Complicats. La gent es polaritza. Com deia Stephen Covey, el problema és que la gent escoltem per respondre i no pas per entendre.

Gairebé tot és políticament incorrecte. Per això poso el "gairebé", per si algú em diu que no tot!

No podem fer humor. Hem d'anar en compte amb els acudits. Amb el que diem. Amb les expressions que utilitzem. Amb el to. Amb el context...

Per tant, avui us explicaré la llegenda de Sant Jordi en clau de micro-relat (menys que un tuit) políticament correcte. Perquè no es pugui ofendre ningú. A veure si ho aconsegueixo:

“Hi havia una vegada 2 persones i un animal mitològic.”

FI

Potser algú s'esperava més, però és que si poso alguna cosa més, ofendré algú.

PS: si algú s'ha sentit ofès, que em perdoni, no era la meva intenció.