A algunes cases els canelons no faran gust de canelons.

En una època de canvis constants. Bons i no tan bons. Ens agraden les coses que ja coneixem. Les rutines. Ens fa pensar menys. Ens fa adaptar menys. No em malinterpreteu, m'encanten els canvis, m'encanta adpatar-me, m'encanta créixer...però, ai, maleït però, també m'agrada que les coses segueixin iguals. Parar el temps. Gaudir ara. I el món va molt ràpid. Sembla ben bé que l'ara hagi desaparegut pel després. Vivim en un després constant. I el Nadal, ai el Nadal, és un ara, un ara i sempre. És un bàlsam per aquest després de la resta de l'any. Per Nadal tot s'hi val (ara m'ha sortit un rodolí i tot).

Ens agrada el Nadal perquè...

...quan caguem el tió i aixequem la manta, hi ha regals, pocs o molts, com sempre...

...quan mengem canelons, fan gust de canelons, de canelons de Nadal, dels canelons de la mare o de l'àvia, fan gust d'infantesa, com sempre...

...quan bevem cava, fa gust de cava, cava amb neules i amb torrons, com sempre...

...quan toquen els quarts ens seguim preguntant si són els quarts o les hores. I riem. I ens ennueguem, una miqueta. I hi ha qui es menja els 12 grans de raïm i qui no, com sempre...

...quan pasa la Cavalcada de Reis, seguim agafant tots els caramels que tiren, com si s'acabés el món, per acabar-los llençant perquè segueixen sent de taronja i llimona. I no molen, com sempre...

...quan ens llevem al matí hi ha regals, poc o molts, i els obrim amb emoció, encara que ja sapiguem què hi ha o qui són els Reis. Encara que hi hagi uns calçotets i uns mitjons, com sempre...

...però no és com sempre a tot arreu. No, no hi ha dret!. En aquestes festes hi ha unes cases, la de l'Oriol, la del Joaquim i les dels Jordis, que no són com sempre. Ni el cava, ni les neules, ni els torrons, ni els regals, ni els somriures, seran els mateixos. No ho seran. No hi ha dret! I el Nadal del 2017 no el recordaran quan siguin grans...com sempre. Perquè no serè com sempre i no hi ha dret ni per ells ni per les seves famílies, parelles, fills i filles. Allà, els canelons no fan gust de canelons. Creieu-me. No ho sé, però m'ho imagino. I és trist, molt trist.