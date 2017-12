Nadal és moltes coses, amor, retrobaments, il·lusió, sopars, donar i rebre... i una part de consumisme que cada vegada sembla que costi més deslliurar-se’n immersos en aquesta societat que ens condueix a comprar coses força innecessàries...

Avui, vull fer menció d’algunes iniciatives que enlloc d’anar contracorrent han optat per trobar una manera d’obtenir beneficis per unes bones causes: les joguines solidàries.

Polseres Candela: una iniciativa de tres amigues que van pensar que elaborant unes precioses polseres artesanals de fils de colors podien vendre-les i donar els beneficis al laboratori d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Des de l’any 2013 ja ha aconseguit vendre més de 274.000 unitats i més d’un milió d’euros. Un detall que val molt més del que costa i que podeu aconseguir en multitud d’establiments comercials, llibreries i entitats col·laboradores. Podeu consultar a la web de l’HSJD i al perfil de Facebook de Polseres Candela on i com col·laborar.

Baby Pelones: Aquesta proposta neix l’any 2015 amb l’objectiu d’elaborar uns ninots que fessin evidents un dels efectes secundaris més visibles d’alguns tractaments contra el càncer, la pèrdua de cabell. Han comptat amb la col·laboració de diferents artistes que han dissenyat diferents mocadors per aquests ninotets. Aquest any és en David Bisbal qui ha volgut col·laborar amb la iniciativa. Tota la recaptació de la venda es dedica a la investigació del càncer infantil. Podeu informar-vos a www.jugueterapia.org

La Keta: La idea sorgeix d’una de les voluntàries de l’associació contra el càncer Enriqueta Villavechia. És una nina de drap preciosa, com les d’abans, elaborada artesanalment una a una i amb el que es pretén col·laborar un cop més amb aquesta associació. Podeu trobar-les a quatre botigues a Barcelona, una d’elles Bateau Lune, i mitjançant la web de la fundació www.fevillavecchia.es

Llibres solidaris: una altra manera de ser solidari és mitjançant dues iniciatives similars que ens ofereixen www.reusllibressolidaris.org i www.botigallibresolidaris.org. Recullen llibres, Cd’s, Dvd’s o pel·lícules de segona mà i els venen posteriorment. La recaptació d’aquesta venda va destinada a projectes socials.

La solidaritat també s’aprèn i també cal fer pedagogia amb els més menuts. I és cert, no sempre cal “comprar” res per ser solidari. Hi ha petits accions que poden canviar la vida dels altres de manera significativa, siguem un exemple per ells... i no només per nadal.

