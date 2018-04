“Tinc una amiga de debò. Més bonica que el Sol i la Lluna. És la noia dels cabells blaus. A vegades, penso si no serà una fada”.

Us sona aquest fragment, companys mestres? Es troba contingut en l'àudio que el Departament ha lliurat a les escoles com a model per a les proves de competències bàsiques de comprensió oral per a l'àrea de català.

Tal com deveu haver constatat, conté un castellanisme flagrant: el futur de suposició, que és d'ús corrent en castellà, però que cal evitar en tots els casos en català. Així, la frase correcta seria “Tinc una amiga de debò. Més bonica que el Sol i la Lluna. És la noia dels cabells blaus. A vegades, penso si no deu ser una fada”.

Sou conscients que es tracta d'un text que servirà de referència a tots els nens de Catalunya escolaritzats a sisè? És sostenible tan poc rigor en el Departament d'Ensenyament? I, sobretot: és tolerable?