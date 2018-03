ParAules (PARlant des de les AULES)

Estic disposat a entendre que, a Catalunya, hi hagi plantejaments nacionals tan diametralment oposats al meu com el de Ciutadans o el dels catalans del PP (Albiol, Millo, Sánchez Camacho i companyia). Puc entendre-ho perquè hi ha d’haver gent per a tot i aquests parteixen d’unes premisses segons les quals Espanya és al centre i Catalunya o qualsevol altra de les nacions que hi ha a l’estat són maneres de ser espanyol, peculiaritats a les quals es pot concedir una certa atenció sempre que no destorbin ni qüestionin la que consideren nació de veritat, l’espanyola. Un plantejament, a parer...