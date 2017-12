2. El lleó blanc

Hi ha àlbums il·lustrats que són meravellosos, i les editorials que fan llibre infantil cada cop ho tenen més present. No n'hi ha prou amb una bona història, o amb uns dibuixos bonics, cal tot això i més. Cal una edició acurada, un bon paper, una tipografia adequada... no us ha passat que un paper brillant quan no toca o una lletra horrorosa us han fet enrera a l'hora de triar un llibre. Potser soc una perepunyetes, però a mi m'ha passat.

Andana és una editorial que ho té claríssim. Han apostat fort per un àlbum il·lustrat de qualitat, amb bones històries, il·lustradors magnífics i una edició fantàstica, que inclou traductors i correctors que arrodoneixen la feina ben feta. Això és apostar al cavall guanyador, només així pot sortir un producte com el seu.

I para muestra un botón! El lleó blanc és un molt bon àlbum que ens parla d'una nena, la Caro, que arriba a una nova casa amb la seva mare i sent la tristesa i la por d'enfrontar-se als nous veïns. Se sent petita i no gosa parlar-hi. Però un bon amic la fa sentir valenta i l'ajuda a vèncer aquesta por que tots hem sentit algun cop, la por a un nou lloc, a no ser acceptats, a no trobar el nostre lloc. Ja sabeu que no soc massa amant dels llibres "d'emocions", crec que darrerament se n'està fent un abús, però de tant en tant apareixen llibres com aquests on l'emoció no és el leitmotiv sinó que hi ha una història, en aquest cas molt bonica, que permet parlar de sentiments com la soledat, la por a enfrontar-nos al món i a ser acceptats, la vergonya o la inseguretat.

I si la història és maca perquè si, les il·lustracions són precioses, d'aquelles que et fan agafar el llibre de la pila on està exposat només veure'l! Richard Jones és un il·lustrador força desconegut a casa nostra, més enllà de Sentiments, un llibre de Libby Walden. A mi em recorda una mica Benji Davies, però amb un estil més delicat, amb dibuixos menys definits, més subtils, i on el color i té una gran importància. No us penseu que soc una entesa ni ho pretenc, però doneu un cop d'ull a la seva pàgina web i m'entendreu, són aquells dibuixos que pots passar-te estona i estona mirant-te'ls. Una gran troballa!

Llibre: El lleó blanc

Autor: Jim Helmore. Il·lustrador: Richard Jones. Traductora: Anna Llisterri

El publica: Andana

Preu: 14,90€

Edats: a partir de 4-5 anys.