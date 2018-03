Lletra lligada

Fa un temps ja vaig parlar de l'Olivia. Aquesta porqueta ens té el cor robat i, tot i que fa temps que no surt cap nou títol en català, això no suposa una excusa per oblidar-la. Les gatxans la rellegeixen sovint i aquests dies L'Olivia es prepara per al Nadal ha aparegut al sofà ja un parell de cops. S'acosta nadal i l'Olivia ajuda a preparar-ho tot, però, com sovint li passa, la seva manera d'ajudar és molt pecular... I és que ella és així, si t'agrada bé i si no tu t'ho perds, no canviarà. Té la inocència dels nens i alhora la seva mala baba, potser per això agrada tant, perquè hi veuen...