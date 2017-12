11. Un estel en la foscor

Vaig conèixer la Rebeca Luciani a Mishiyu, un dels álbums il·lustrats més bonics que he llegit mai, escrit per Ricardo Alcántara i il·lustrat per ella. Des de llavors la segueixo. M'encanta com dibuixa, com expressa amb les seves il·lustracions, el seu món ric, ple de detalls, dolços, i de vegades amb un punt de malenconia.

Un estel en la foscor parteix d'un poema de Montserrat Ginesta que la Rebeca il·lustra de manera magistral. És un llibre sense paraules. No li calen, la força dels dibuixos és suficient. Amb delicadesa i de manera senzilla, ens explica una història ben nadalenca, la d'una nena que travessa el bosc a la recerca d'un estel que la il·lumini. El camí que va fent, allò que troba, és el cor de la història, una història que convida a acostar-nos, a escoltar-lo arraulits a la falda de la mare.

Un àlbum sense paraules que, com diu la presentació del llibre, ens deixa interpretar la història a la nostra manera, fer-la més propera, canviant cada cop que la mirem. Uns cops fixant-nos més en els detalls, d'altres més en la història mateixa, inventant-nos fins i tot diàlegs. Les possibilitats són infinites. I no podem sino anar passant endavant i enrera les pàgines, disfrutant-les. I calia una il·lustradora com ella per fer un àlbum així, ple de matisos i amb aquesta enorme delicadesa.

Una autèntica preciositat que resulta un magnífic regal en aquestes dates.

Llibre: Un estel en la foscor

Il·lustradora: Rebeca Luciani

El publica: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Preu: 16,90€

Edats: a partir de 4-5 anys.