Nens lectors: missió impossible?

Avui és el Dia Internacional de la Literatura Infantil i Juvenil, coincidint amb l'aniversari del naixement de Hans Christian Andersen. I dóna el tret de sortida a un mes d'abril que, com no, ve carregadet de llibres (que ho preguntin a llibreters i llibreteres, que fa dies que van fent lloc a les caixes que ja van arribant i van agafant forces pel drac que els hi està apunt de caure a sobre, i que per molts anys!). Un mes en el que ens abocarem a comprar el llibre de rigor, a passejar amb la canalla i agafar-los aquell llibre que ens demanin, o aquell que ens recomanin, o aquell que ens cridi l'atenció. Sovint ho fem amb la idea de que estem plantant una llavor, de que estem fent números perquè el nostre fill o filla s'enganxi a la lectura, que segur que ho aconseguirem, que tindrem un gran lector a casa. I per què de vegades això no és així? per què després el nostre fill ens mira amb cara de pocs amics quan li diem que agafi un llibre i llegeixi una estona?

Avui us vull recomanar un llibre que no és per la canalla, sinó pels pares i mares. Un llibre que dóna algunes pistes per mirar de fer que els nostres fills i filles s'apassionin per la lectura. Es tracta de "Llegim? Com fer lectors entusiastes" de Joan Portell, pedagog, editor, escriptor, crític literari i tot un pou de saviesa lectora. No soc massa amant dels llibres tipus manual de "com fer que...", però en aquest cas faig una (enorme) excepció. Potser perquè en les paraules de Portell veig reflectida gran part de la meva filososfia, de les meves idees i del que crec que ha de ser la lectura i l'educació en la lectura.

En Joan Portell ens explica, de manera planera i, fins i tot divertida, que només mostrant nosaltres passió per llegir i per introduir la lectura en els més menuts aconseguirem fer lectors entusiastes. Que escola, família i societat hem d'anar tots plegats de la ma per fer de la lectura una prioritat pels nostres nanos. Que només amb històries interessants, divertides o emocionants els aconseguirem enganxar al món dels llibres. Molts dels consells ens poden semblar obvis, però sovint, per obvis, no els hi donem importància que haurien de tenir: llegir nosaltres, llegir en veu alta, posar (bons) llibres a l'abast de la canalla, parlar de literatura amb ells, en definitiva, fer de la lectura quelcom important i plaent.

I és que el mateix llibre en sí resulta d'allò més plaent de llegir. El to amè, les experiències personals intercalades, les fitxes de llibres que l'autor considera imprescindibles, les explicacions científiques i les recomanacions pràctiques fan que agafem el llibre i no el deixem estar, que el subratllem i marquem les pàgines (fins i tot jo, que no guixo mai els llibres!) i que l'acabem amb la sensació d'haver de fer moltes coses i, sobretot, amb moltes ganes de fer-les!

Llibre: Llegim? Com fer lectors entusiastes

Autor: Joan Portell

El publica: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Edats: públic interessat en la lectura

Preu: 14,90€